Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL, просветный, 100х165 см
Просветный отражатель (рассеиватель). Смягчает характер освещения: делает менее контрастным переход от светлых областей к теневым. Может использоваться со вспышками, лампами постоянного света или прямым солнечным светом. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя. Размер 100х165 см.
- "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
- Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
- Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
- Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.
Нет в наличии
- Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00.
- Стоимость доставки 200 руб. при заказе на сумму до 1 000 рублей. При заказе на сумму от 1 000 рублей - бесплатная доставка!
- Доставка товара осуществляется в срок озвученный менеджером при подтверждения заказа.
- Стоимость и сроки доставки габаритного, тяжелого груза, а также стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально.
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