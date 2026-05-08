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Системные фотокамеры Panasonic

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Body (без объектива) 6Kit (с объективом) 2Полнокадровые 6С поворотным экраном 8Для начинающих 1С высоким разрешением 1RAW видео 52 слота для карт памяти 7Для блогеров 6Профессиональные 7Неполнокадровые (кроп) 2Встроенная стабилизация 8

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