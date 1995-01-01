Panasonic Lumix L10 – компактный фотоаппарат премиум-класса, глубокое обновление модели LX100 II. Камера получила новейший процессор (как в S1RII и других новых беззеркальных фотоаппаратах) и новую матрицу (как в GH7), что обеспечивает широкий динамический диапазон (для своего класса), высокую скорость съемки (до 30 кадров/с с функцией предварительной записи), быстрый автофокус с распознаванием объектов и видео в высоком разрешении: 4К 120р и 5.6К 60р. Корпус стал немного крупнее и тяжелее, зато емкость аккумулятора повышена в 2 раза – все для сложных вычислений на основе машинного обучения.

Высококачественный металлический корпус, покрытие с текстурой сафьяновой кожи

CMOS-матрица с задней подсветкой (BSI) 4/3"

Объектив Leica DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm F1.7-2.8 (остался без изменений)

Контроль над процессом съемки с помощью кольца диафрагмы, кольца управления и переключателя Fn на объективе

Фирменные стили изображения Lumix дополнены новыми L.Classic и L.ClassicGold

Загрузка собственных цветовых профилей с помощью LUT-таблиц

Видео 4К до 120 кадров/с и 5.2К Open Gate с соотношением 4:3

Разработанная в Осаке премиальная компактная камера Lumix DC-L10 создана для интуитивно понятного управления и приятного процесса съемки. Наша идеальная камера – это та, в которой руки уверены в своих действиях, а взгляд сосредоточен на объекте. Легкая и компактная для постоянного ношения с собой, а также эргономичная: все элементы управления расположены там, где это наиболее удобно, поэтому ваше внимание сосредоточено на моменте, а не на камере.

Надежный дизайн. Прекрасный внешний вид.

Разработанная как надежный инструмент для увлеченных фотографов, L10 сочетает в себе приятную тяжесть металла с тактильными ощущениями от сафьяновой кожи* в аутентичном дизайне. В ней вы чувствуете присутствие современности и классики одновременно, что делает ношение L10 настоящим наслаждением.

* Используется искусственный заменитель



Управляйте светом

Корпус объектива выполнен с высокой точностью из цельного металла и качественно отделан. На нем располагаются 3 кольца: спереди кольцо диафрагмы (вращающееся с четкими отсечками), посередине многофункциональное кольцо, функцию которого можно выбрать через меню камеры. Ближе всего к корпусу кольцо FN, четырехпозиционный переключатель. По умолчанию он изменяет формат кадра (4:3, 3:2, 16:9 и 1:1), однако его также можно переназначить под ваши потребности. Высокая для зум-объективов светосила позволяет красиво размывать фон и уверенно снимать при слабом освещении.

Компактный корпус, полный творческий контроль

Компактная форма для повседневного использования с интуитивно понятными аналоговыми элементами управления. Наслаждайтесь тактильными ощущениями от дисков и колец, а также компонуйте кадр через видоискатель – особенно удобно в ясный день на улице, когда дисплей может выгорать от яркого солнца. Минималистичный дизайн сочетается с отзывчивым управлением.



Дизайн, достойный празднования

С момента своего дебюта в 2001 году серия Lumix постоянно развивается и теперь отмечает свою 25-ю годовщину. В честь этого события в качестве специального цветового варианта, наряду с классическими черным и серебристым, представлен титаново-золотой цвет.

Откройте для себя мир макрофотографии

Приблизьтесь к объекту съемки на расстоянии до 3 см на широкоугольном конце благодаря функции AF Macro. Запечатлейте захватывающие детали крупным планом, от искусно выполненных предметов до маленьких цветов, найденных во время прогулки.



Цвета Lumix

Lumix руководствуется философией создания изображений «Запечатлеть все», стремясь в полной мере передать силу и красоту каждого объекта. «Стандартный» стиль фотографии служит эталоном, отображая объекты такими, какие они есть на самом деле, достигая при этом изысканного баланса между цветами в вашей памяти и точным воспроизведением. Вы также можете выбрать из широкого спектра «стилей изображения», подходящих для сцены, настроения или вашего творческого замысла, что дает вам свободу воплотить свое видение в жизнь. В L10 дебютируют два новых стиля L.Classic и L.ClassicGold, имитирующих цветопередачу фотопленок.

L.Classic

Благодаря мягкой, низконасыщенной палитре и плавной тональной градации, этот стиль подчеркивает выразительные зеленые оттенки и тонкие переходы света и тени, создавая легкую, нежную атмосферу.

L.ClassicGold

Теплые янтарные тона и сбалансированный контраст оживляют свет и тень, создавая ностальгическое сияние и спокойную, уютную атмосферу.



Создавайте цвета по-своему

Загрузите ваши любимые LUT (таблицы преобразования цветов) в камеру и применяйте их во время съемки, чтобы просматривать окончательный результат в реальном времени. Использование LUT-таблиц расширяет ваши творческие возможности в области цветопередачи.



Magic LUT

LUT можно создавать с помощью мобильного приложения LUMIX Lab: просто выберите понравившуюся фотографию из вашей фотогалереи, а искусственный интеллект проанализирует ее и воспроизведет цвета, контраст, тональность и общее настроение в виде LUT-таблицы.

4/3" BSI CMOS датчик изображения

В основе компактного корпуса Lumix DC-L10 лежит та же матрица, что и у LUMIX GH7, в паре с новейшим процессором. Благодаря эффективному разрешению 20,4 мегапикселя он снимает объекты с замечательной точностью, а расширение динамического диапазона обеспечивает насыщенные текстуры и истинное ощущение атмосферы.

Расширьте свой стиль съемки

В условиях растущей популярности вертикальной съемки, DC-L10 — первая камера Lumix с пользовательским интерфейсом, оптимизированным для вертикальной композиции. Кроме того, приложение LUMIX Lab упрощает весь процесс, от редактирования RAW-фотографий до публикации фотографий и видео в социальных сетях.



Поддержка внешних аксессуаров

Горячий башмак позволяет подключать такие аксессуары, как внешняя вспышка или микрофон. Она поддерживает широкий спектр сценариев съемки, от ночных портретов до естественного освещения с отраженным светом вспышки, а также высококачественную запись звука.

Описание производителя

Характеристики