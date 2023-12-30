Новогодние скидки! -20% на аксессуары при оплате наличными.
30 Декабря 2023
Новогодние скидки! -20% при оплате наличными.
Товарные категории, участвующие в акции:
· Носители информации (кроме HDD и SSD)
· Фотопленка
· Сумки и штативы VANGUARD, Lowepro, Manfrotto
· Аксессуары бренда JJC
· Студийное оборудование FST (без света)
· Фотофильтры: Benro и Hoya
Даты проведения акции:
с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г.
Предложение не суммируется с любыми другими акциями и действует только при оплате наличными (самовывоз из розничного магазина) или по QR-коду (при заказе с доставкой по РФ).
Заказы оформленные и оплаченные на сайте в акции не участвуют.