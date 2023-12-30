Новогодние скидки! -20% при оплате наличными.



Товарные категории, участвующие в акции:

· Носители информации (кроме HDD и SSD)

· Фотопленка

· Сумки и штативы VANGUARD, Lowepro, Manfrotto

· Аксессуары бренда JJC

· Студийное оборудование FST (без света)

· Фотофильтры: Benro и Hoya



Даты проведения акции:

с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г.



Предложение не суммируется с любыми другими акциями и действует только при оплате наличными (самовывоз из розничного магазина) или по QR-коду (при заказе с доставкой по РФ).

Заказы оформленные и оплаченные на сайте в акции не участвуют.



