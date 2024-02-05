Выгодный трейд-ин на Nikon Z8
Nikon Z8 Body за 299.000 при обмене вашей техники по акции "Выгодный трейд-ин на Nikon Z8!".
В акции участвует модель:
NIKON Z8 Body (@ VOA100AE)
🔧 Гарантия 1 год на камеру в авторизованном сервисном центре Nikon.
✅ Меню камеры на русском языке.
Цена по акции 299 000 р. на Nikon Z8 действует при сдаче цифровых фото/видео-камер и объективов в трейд-ин.
Регулярная цена (без трейд-ина) – 339 900 р.
ЦЕНА ПО АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ.
Сроки проведения:
06.02.2024 – 05.03.2024
Условия акция:
1. Сдаваемая в трейд-ин техника не должна быть старше 2012 года (считается дата выпуска модели).
2. Количество Nikon Z8 body, участвующих в акции, ограничено.
3. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех камер, участвующих в акции.
Условия акции Трейд-ин
Трейд-ин (или trade-in) – это услуга по приему вашей фототехники в счет покупки нового фотоаппарата/объектива, цена которого уменьшается на стоимость вашей техники, принимаемой в зачет.
Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону или Краснодаре:
- Для предварительной оценки Вашей фототехники, пожалуйста, заполните заявку в форме "Запрос для комиссионного отдела" с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.
- Наш специалист предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.
- Если Вы согласны с оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, договариваетесь с консультантом магазина на удобное для Вас время посещения магазина.
Если нет возможности приехать в наш розничный магазин. Предлагаем Вам воспользоваться программой «Дистанционный Trade-in» и обменять имеющуюся у Вас старую фототехнику на новую фотокамеру или современный объектив. Для этого вовсе не обязательно везти свою фототехнику для первичной оценки в наш магазин.
- Вы делаете несколько реальных фотографий своей б/у-техники (важно для первичной оценки фототехники с пробегом), загружаете файлы в облачное хранилище и присылаете ссылку на эти фотографии на почтовый адрес tradein@foto-one.com с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.
- Специалист нашего сервис-центра предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после получения товара, проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.
- Если Вы согласны с предварительной оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, то качественно упаковываете технику и отправляете посылку транспортной компанией на наш адрес: 197101 Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16, "Яркий фотомаркет". Внимание! Стоимость товара покупаемого по программе "Дистанционный Trade-In" должна быть выше итоговой оценочной стоимости выкупаемой техники.
- После получения техники мы производим её тщательный осмотр и только после этого устанавливаем окончательную стоимость. Если Вы согласны с оценочной стоимостью техники, то мы высылаем ссылку для онлайн-оплаты и после получения денежных средств отправляем новую технику (за наш счёт). Если стоимость Вас не удовлетворит, то возвращаем технику обратно (за Ваш счёт).