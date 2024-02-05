Nikon Z8 Body за 299.000 при обмене вашей техники по акции "Выгодный трейд-ин на Nikon Z8!".

В акции участвует модель:

NIKON Z8 Body (​@ VOA100AE) ​

🔧 Гарантия 1 год на камеру в авторизованном сервисном центре Nikon.

✅ Меню камеры на русском языке.



Цена по акции 299 000 р. на Nikon Z8 действует при сдаче цифровых фото/видео-камер и объективов в трейд-ин.

Регулярная цена (без трейд-ина) – 339 900 р.

ЦЕНА ПО АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ.

Сроки проведения:

06.02.2024 – 05.03.2024

Условия акция:

1. Сдаваемая в трейд-ин техника не должна быть старше 2012 года (считается дата выпуска модели).

2. Количество Nikon Z8 body, участвующих в акции, ограничено.

3. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех камер, участвующих в акции.

Условия акции Трейд-ин

Трейд-ин (или trade-in) – это услуга по приему вашей фототехники в счет покупки нового фотоаппарата/объектива, цена которого уменьшается на стоимость вашей техники, принимаемой в зачет.​





Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону или Краснодаре:

Для предварительной оценки Вашей фототехники, пожалуйста, заполните заявку в форме "Запрос для комиссионного отдела" с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.

Наш специалист предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.

Если Вы согласны с оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, договариваетесь с консультантом магазина на удобное для Вас время посещения магазина.

Если нет возможности приехать в наш розничный магазин. Предлагаем Вам воспользоваться программой «Дистанционный Trade-in» и обменять имеющуюся у Вас старую фототехнику на новую фотокамеру или современный объектив. Для этого вовсе не обязательно везти свою фототехнику для первичной оценки в наш магазин.

Вы делаете несколько реальных фотографий своей б/у-техники (важно для первичной оценки фототехники с пробегом), загружаете файлы в облачное хранилище и присылаете ссылку на эти фотографии на почтовый адрес tradein@foto-one.com с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.

tradein@foto-one.com с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд. Специалист нашего сервис-центра предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после получения товара, проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.

Если Вы согласны с предварительной оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, то качественно упаковываете технику и отправляете посылку транспортной компанией на наш адрес: 197101 Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16, "Яркий фотомаркет". Внимание! Стоимость товара покупаемого по программе "Дистанционный Trade-In" должна быть выше итоговой оценочной стоимости выкупаемой техники.

197101 Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16, "Яркий фотомаркет". Внимание! Стоимость товара покупаемого по программе "Дистанционный Trade-In" должна быть выше итоговой оценочной стоимости выкупаемой техники. После получения техники мы производим её тщательный осмотр и только после этого устанавливаем окончательную стоимость. Если Вы согласны с оценочной стоимостью техники, то мы высылаем ссылку для онлайн-оплаты и после получения денежных средств отправляем новую технику (за наш счёт). Если стоимость Вас не удовлетворит, то возвращаем технику обратно (за Ваш счёт).



