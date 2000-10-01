Insta360 X6 – модель 2026 года. Камера получила новый AI процессор, матрицы стали больше (с 1/1.28" до 1/1.1"), добавлены режимы с широким динамическим диапазоном Dolby Vision и 10-битный I-Log, 8К видео теперь записывается с частотой до 50 кадров/с, а 4К – до 120 кадров/с. В фоторежиме разрешение поднялось с 72 до 120 Мп, добавлено 47 Гб. встроенной памяти, увеличена емкость аккумулятора, повышена эффективность отслеживания объектов (InstaFrame 2.0), благодаря ИИ инструментам улучшено качество аудио, к камере также можно напрямую подключить сразу 2 беспроводных микрофона Insta360 Mic Air или Mic Pro.

Новая матрица

Камера получила новую матрицу Sony формата 1/1.1". Размер отдельного пикселя остался прежним (2.44 мкм), но пикселей стало в 2 раза больше. Скорее всего, используется матрица с цветным фильтром типа Quad Bayer, что позволяет группировать соседние пиксели по 4 (2х2) для лучшей собираемости света. Это, в свою очередь, снижает цифровой шум в тенях и расширяет динамический диапазон – заявлено 14.5 ступеней против 13.5 у предыдущей Х5. Для записи в условиях недостаточного освещения предусмотрен отдельный режим PureVideo.

Новый процессор

Insta360 заявляет, что в X6 применяется флагманская модель Qualcomm на 4-нанометровой архитектуре, которая дополнена 2 сопроцессорами (Triple AI Chip System). По словам производителя, вычислительная мощность выросла на 500%, а потребление энергии снизилось на 35%. Благодаря сниженному энергопотреблению и повышенной емкости аккумулятора время работы камеры выросло на 51% (данные производителя). Заявляется до 2.5 часов записи в 8К 30р, но реальные цифры могут быть меньше: многое зависит от включенных функций, таких как активная стабилизация изображения, ИИ портретные фильтры, ИИ обработка звука и так далее. С новым процессором понизилось и тепловыделение: камера полностью перестала перегреваться в режиме 8К 30р. В новом режиме 8К 50р она может перегреться приблизительно за 30 минут, если запись ведется в помещении со слабым движением воздуха. При этом на улице, в движении, камера не уходит в отказ из-за повышенной температуры практически никогда – все благодаря новой архитектуре пассивного охлаждения Star-Ridge. Специальные материалы и продуманная конструкция корпуса обеспечивают безопасное использование: поверхность камеры может нагреваться, но она не будет обжигать руки.

8K 50p 360 видео

Благодаря новым чипам наконец-то появилась возможность записывать 8К видео с высокой частотой кадров, что позволяет плавно замедлять движение при обработке, делать эпичные slo-mo кадры с высокой детализацией. Для 360-камер формат 8К является не какой-то прихотью, а жизненной необходимостью: поскольку запись ведется во все стороны одновременно, обычного 4К или даже 5.7К разрешения не хватает, при близком рассмотрении детали изображения зачастую выглядят мыльными или пиксельными. А разрешение 8К как раз обеспечивает достаточно высокую детализацию.

10-битные режимы

Insta360 X6 стала первой моделью серии, поддерживающей 2 режима записи с глубиной цвета 10 бит: I-Log и Dolby Vision. I-log – это логарифмический профиль с «плоским» контрастом, который позволяет сохранить максимум динамического диапазона (деталей в тенях и светах) для последующей обработки на смартфоне или ПК. Dolby Vision – это уже готовый HDR формат с динамической регулировкой яркости, чтобы и очень яркие, и очень темные сцены отображались со всеми деталями. Алгоритм AdaptiveTone 2.0 контролирует освещенность отдельно для каждого объектива, чтобы избежать пересветов или, наоборот, ухода в черное при съемке сцен с резкими перепадами яркости.

Само по себе 360° панорамное видео бывает нужно далеко не всегда, но круговой обзор позволяет не упустить ничего происходящего. К примеру, в режиме InstaFrame 2.0 камера автоматически отслеживает выбранного человека и кадрирует изображение в готовый 4К формат: вы получаете изображение как с обычной экшн-камеры и одновременно сохраненное 360-видео для подстраховки. Если что-то интересное произошло в стороне и выпало из кадра, вы просто «поворачиваете камеру» на него после съемки.

Один из объективов можно отключить (например, для экономии батареи) – в таком случае Insta360 X6 превращается в широкоугольную экшн-камеру с обзором 132° или целых 170°. В таком формате вам доступна запись в 5К до 60 кадров/с и 4К до 120 кадров/с, а видео сохраняется сразу в готовом для распространения MP4 (360 видео записывается в формате .insv, который требует обработки перед публикацией) . При этом действует система стабилизации изображения FlowState с коррекцией отклонения от линии горизонта (Horizon Leveling).

Как и у Insta360 X5, верхние линзы объективов здесь можно поменять при повреждении, и для этого не требуется обращаться в сервис. Вы просто покупаете сменный комплект и меняете их самостоятельно за пару минут. Insta360 утверждает, что новые объективы в 5 раз более устойчивы к царапинам – очевидно, используется новое, более твердое защитное покрытие.

Большое внимание уделено записи звука. Во-первых, у камеры 4 микрофона со встроенной ветрозащитой: спереди, сзади и по бокам. Это обеспечивает настоящий круговой охват для полного эффекта погружения. Во-вторых, еще один микрофон спрятан внутри корпуса, он отвечает только за низкие частоты и, в частности, позволяет усилить звуки мотора для любителей мотоциклов и спортивных машин. Можно включить автоматическую обработку аудио на базе ИИ, которая устранит шумы ветра, приглушит посторонние шумы и усилит ваш голос. Для еще большего качества рекомендуется использовать беспроводные «петлички» Insta360 Mic Air или Mic Pro, которые подключаются к камере напрямую, без приемника. Можно использовать и микрофоны других производителей, которые подключаются через USB-C, а также гарнитуры мотошлемов – они подключаются по Bluetooth.

Как и прежде, камера защищена от влаги и может использоваться под водой без специального чехла. Заявлена возможность погружение на 20 метров (против 15 метров у Х5). С подводным боксом можно нырять на все 60, при этом камера автоматически вырезает его из изображения (бокс продается отдельно).

Новый OLED дисплей имеет пиковую яркость 1200 нит и хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Технология Always On позволяет экономить энергию: когда активируется автоотключение экрана по таймеру, дисплей снижает яркость до минимума и сбрасывает частоту обновления кадров. Вместо живой картинки с объективов на черном фоне продолжают отображаться критически важные данные: текущий режим съемки, точное время записи, оставшееся место на карте / во внутренней памяти и уровень заряда аккумулятора. Под дисплеем теперь размещен датчик нажатия, который защищает от случайных срабатываний. А когда вы наденете перчатки, этот датчик позволяет запустить или остановить запись, просто надавив на экран пальцем. Вибромотор обеспечивает физическую обратную связь: даже не глядя вы поймете, что запись пошла.

Встроенная память: на этот раз производитель решил добавить в камеру 47 Гб собственной памяти. Это немного (примерно полчаса панорамного видео в 8К или 1 час записи на 1 объектив в 4К), но лучше, чем совсем ничего, если вы по какой-то причине забудете карточку памяти формата microSD. Благодаря быстрому порту USB 3.1 и поддержке Wi-Fi 6 переброска файлов на телефон или ПК не займет много времени.

Еще одно интересное дополнение: автоматическая машинная обработка видео с помощью ИИ модели PanoMind, которая встроена в саму камеру. Прямо во время съемки нейросеть анализирует материал, пытается понять сюжет (спорт, путешествия, мотоциклы и т.д.), а также расставляет невидимые метатеги на важных моментах (прыжки, падения, резкие повороты, лица в кадре). Когда вы ставите X6 на зарядку, PanoMind активируется, локально просматривает отснятый за день материал, выбирает лучшие ракурсы и склеивает готовый ролик – функция называется AI Director. Доступ в сеть (к облачным ИИ) для этого не требуется.

PanoMind также живет в мобильном приложении от Insta360 для iOS и Android, в виде функции Auto Edit 2.0. Здесь не требуется ждать зарядки: вы просто перекидываете материал с камеры на телефон и запускаете Auto Edit. PanoMind сразу же начинает генерировать ролик, используя ИИ-теги, подготовленные камерой. Он обеспечивает правильное кадрирование, переходы и даже может добавить музыку под бит, а весь процесс занимает считанные минуты (во многом зависит от мощности процессора вашего телефона). Отметим, что эти инструменты являются полностью бесплатными и не требуют подписки.

ИИ монтаж делает обработку панорамных видео исключительно простым и комфортным занятием: программа предлагает вам уже готовый черновик, который вы можете сохранить сразу же, или просмотреть и отредактировать то, что вам не нравится, в том числе построение кадров, повороты камеры, длину ролика, очередность фрагментов, скорость воспроизведения, музыку и так далее. Если ранее многие отказывались от панорамных камер в пользу простых однообъективных моделей, опасаясь сложности и временных затрат на обработку видео, теперь это перестало быть проблемой.

Характеристики