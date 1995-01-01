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Штатив Fotopro X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг

  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
  • X-Aircross 4 Video Orange, карбоновый, с головой MH-2D, до 3 кг
Код товара:УТ-00094491
Артикул:x-Aircross 4+MH-2D+SJ-8 Orange

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

X-Aircross 4 – новое поколение компактных карбоновых штативов Fotopro, использующих замки-эксцентрики для одновременного освобождения и фиксации всех секций. Наконечники ног теперь получили стальные шипы для работы на открытом грунте, на снегу и других подобных поверхностях. Головки также изменились: на выбор предоставляется шаровая 32QR (с перевернутым шаром) и видеоголовка MH-2D. Штатив выпускается в 2 цветах: сером и оранжевом.

Ноги штатива выполнены из плетеного углепластикового волокна «3K twill carbon fiber», что обеспечивает не только снижение веса, но и эффективное гашение различных вибраций, микроколебаний, идущих от поверхности. Ноги прочные, выдерживают нагрузку до 15 кг. Как уже было сказано, в серии X-Aircross продолжает использовать замки на основе эксцентриков: поворот одного наконечника сразу освобождает или фиксирует все секции – быстрораскладная конструкция без выступающих частей. В сложенном виде диаметр в профиль составляет всего 7 см, что сопоставимо с полулитровой бутылкой воды, поэтому X-Aircross 4 очень комфортно ложится в ладонь. Длина в сложенном состоянии составляет всего 49 см – удобно для ношения.

Для съемки от уровня земли у центральной колонны можно отвернуть длинную часть, оставив только короткий адаптер. Кроме того, одна из ножек также отворачивается и соединяется с центральной колонной для трансформации в монопод или удочку: можно поднять камеру высоко над головой и вынести вперед для съемки в толпе или для изготовления группового селфи. Имеется крючок для подвешивания балласта, что существенно увеличивает устойчивость штатива при сильном ветре.

MH-2D – это классическая 2D головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавность панорамирования и наклона камеры. Быстросъемная площадка соответствует стандарту Arca Swiss и обладает предохранителями, не дающими камере соскользнуть со штатива, даже если вы забыли ее хорошо закрепить. Угол наклона и длина рукоятки настраиваются. Максимальная нагрузка на голову составляет 3 кг, чего вполне достаточно даже для полнокадровых камер с длиннофокусной оптикой.

На крестовине предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки: сюда можно установить кронштейны типа Magic Arm для дополнительного оборудования (смартфон, внешний монитор, осветитель или микрофон). Кронштейны продаются отдельно.

В целом, X-Aircross 4 – компактный и легкий штатив для выездной съемки. Он отлично подходит для прогулок по городу, походов выходного дня, съемки в путешествиях.

Характеристики

  • Головка: 2D с жидкостными картриджами, MH-2D
  • Пузырьковый уровень: есть, 1
  • Количество секций: 4
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 26 мм и менее
  • Углы наклона ног: 3 угла наклона
  • Максимальная нагрузка: 3 кг (голова), 15 кг (ноги)
  • Минимальная высота: 15 см
  • Максимальная высота: 148.5 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
  • Длина в сложенном положении: 51.5 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: карбон, алюминиевый сплав
  • Вес: 1.35 кг
  • Страна производства: Китай