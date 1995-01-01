Описание

Вспышка Canon Speedlite EL-5 переняла у флагманской модели (EL-1) множество интересных функций. Она использует питание от литиевого аккумулятора, который в несколько раз быстрее перезаряжает вспышку (по сравнению с моделями на АА элементах), что позволяет снимать со вспышкой даже при выборе высокоскоростной серийной съемки (мин. время перезарядки 0.1 с). Также отметим высокую устойчивость к перегреву: вспышка выдерживает до 95 срабатываний в серии на полной мощности (при комнатной температуре). Максимальная энергия импульса 76 Дж – такая же, как и у EL-1, ведущее число при установке зума на 200 мм составляет 60 м (при ISO 100).

Еще одной важной функцией является встроенный трансивер: вспышка может работать и в качестве ведущей, и в качестве ведомой, радиосвязь в диапазоне 2.4 ГГц работает на расстоянии до 30 м, можно управлять 5 отдельными группами вспышек. Если у вас остались старые модели вспышек Canon с индексом RT (600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT, Macro Twin Lite MT-26EX-RT), то она будет работать и с ними. Вы также сможете оценить функцию дистанционного управления со смартфона, которая особенно пригодится при съемке с несколькими группами вспышек.

Минимальная мощность вспышки составляет 1/1024, что позволяет использовать ее, к примеру, для съемки новорожденных: столь слабый импульс не вредит их глазам. 2 светодиодные лампы могут работать как пилотный свет или как подсветка для автофокуса камеры при съемке в темное время суток.

Эргономика вспышки во многом также позаимствовано у флагманской EL-1: джойстик и многофункциональный диск позволяют быстро перемещаться по меню. Пользовательские режимы C1, C2 и C3 позволяют заранее сохранить в памяти наиболее часто используемые настройки, чтобы быстро адаптироваться к изменяющемуся освещению – очень актуально для съемки репортажа, свадеб и других мероприятий, во время которых участники быстро перемещаются из ярко освещенных зон в темные области с сильным контровым освещением и обратно. EL-5 обладает крупным, хорошо читаемым монохромным ЖК экраном и защищена от пыли и влаги, поэтому может использоваться даже в самую плохую погоду. Головка вращается на 180° в сторону, а также отклоняется на 120° вверх и на 7° вниз.

Обратите внимание на важные моменты: в отличие от EL-1, которая обладает классическими 5-точечными контактами на пяте, EL-5 совместима только с камерами, у которых есть новый многофункциональный башмак (EOS R3, EOS R7, EOS R10, EOS R6 Mark II, EOS R8, EOS R50 и более поздние).

Второе: в стандартную комплектацию не входит зарядное устройство. Для зарядки можно использовать оригинальное ЗУ Canon LC-E6 или аналоги (для аккумуляторов LP-E6).