Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R8 Mark II Body
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Описание
Canon EOS R8 Mark II – это полнокадровая беззеркальная камера, сочетающая в себе портативность, простоту использования и великолепное качество изображения. Главным отличием от первой R8 можно назвать встроенный стабилизатор изображения (IBIS), который работает с эффективностью до 7.5 ступеней экспозиции (стандарт измерения CIPA 2024). Увеличен размер буферной памяти для высокоскоростной серийной съемки. Кроме того, улучшена эргономика: камера получила удобный джойстик для выбор точки автофокуса и навигации по меню, а увеличенный выступ видоискателя позволяет не прижиматься лицом к корпусу при его использовании. Карта памяти перенесена в отдельный отсек на боковой панели – теперь ее легко поменять, даже если камера находится на штативе или электронном стабилизаторе.
Обновлен дизайн корпуса: вместо плавных обводов, царствовавших в модельном ряду Canon EOS последние десятилетия, он смещен в сторону четких прямых линий, напоминающий дизайн пленочных зеркальных камер Canon из 80-х. Отделка «под кожу» заменена резиновым покрытием с более выраженной текстурой. Выступ под большой палец стал чуть крупнее более – это должно улучшить захват камеры в ладони. Отдельно можно приобрести нижнюю площадку EG-E2, которая увеличивает размер хвата по вертикали и создает больше пространства для мизинца.
Обновлены алгоритмы работы автофокуса, добавлена возможность зарегистрировать до 10 лиц, которые будут распознаваться в приоритетном порядке. Регистрация лиц будет особенна полезна при съемке масштабных мероприятий или на многолюдных улицах: когда в кадр будут попадать посторонние, камера не будет на них сбиваться. Как и прежде, камера может распознавать людей, домашних животных, птиц, гоночные машины и мотоциклы, самолеты и поезда, а при съемке портретов можно выбрать, какой глаз будет в фокусе.
В области видеосъемки добавлен режим S&Q (Slow and Quick), который позволяет даже начинающим пользователям создавать замедленные или ускоренные видеоролики прямо в камере, без сложной обработки в редакторах. Также добавлена интересная функция расфокусировки: при нажатии на выделенную кнопку камера медленно переводит фокус на минимальную дистанцию, размывая все остальные объекты: красивый способ завершить съемку, а скорость и степень расфокусировки можно отрегулировать в меню. Наконец, добавлена Tally лампа: небольшой красный индикатор, сигнализирующий о ведении записи, который виден и сверху, и спереди – теперь вы можете сразу понять, ведется ли съемка, даже если находитесь далеко от камеры.
Функция распознавания мерцания теперь определяет пульсации с частотой от 50 до 8000 Гц, что облегчает съемку как с люминесцентными, так и со светодиодными источниками света (первый R8 распознавал мерцание с частотой до прибл. 2000 Гц).
Основные особенности:
Полный кадр + стабилизация
Камера EOS R8 Mark II оснащена датчиком с поддержкой разрешения 24,2 МП, который обеспечивает невероятную четкость и потрясающую глубину изображения. Мощная система стабилизации изображения позволяет снимать с рук в условиях слабого освещения и в движении. Встроенный стабилизатор работает вместе со стабилизатором в объективе (при его наличии) для еще большей эффективности.
Предугадывать важные моменты теперь проще
Функция предварительной серийной съемки позволяет бесшумно фотографировать с частотой до 40 кадров/сек. Полунажатие на затвор запускает запись с возможность сохранить в память снимки, сделанные за полсекунды до спуска затвора (до 20 файлов, в том числе в RAW), из которых можно выбрать идеальный кадр.
Фокусировка на самом важном
В системе Dual Pixel CMOS AF II используется технология глубокого обучения для распознавания и отслеживания людей, животных и транспортных средств в кадре. Функция регистрации приоритетных людей позволяет автоматически удерживать фокусировку на выбранных людях.
Компактная. Легкая. Созданная для реализации грандиозных идей.
Возможности полнокадровой съемки реализованы в компактном корпусе, сравнимом с камерами формата APS-C. Благодаря новому дизайну и интуитивно понятным элементам управления, которые легко освоить с первого снимка, вы сможете быстрее реагировать в моменты, когда это имеет большое значение.
Создайте свой собственный визуальный стиль
Благодаря настраиваемым стилям изображения и цветовым фильтрам для эмуляции съемки на пленку каждая ваша фотография будет уникальной. Цветовые режимы, предназначенные для различных сцен, позволяют легко подбирать цвета для объекта съемки. Более того, для продвинутых пользователей R8 Mark II предлагает загрузку LUT файлов (Canon Look File, формат .cube) для еще более гибкого контроля за цветопередачей.
Оставайтесь на связи и делитесь контентом без усилий
Поддержка Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth обеспечивает быструю и надежную передачу изображений, а также возможность удаленного управления. Пользуйтесь преимуществами автоматического резервного копирования через сервис image.canon, удобной зарядки через интерфейс USB-C и простых прямых трансляций.
Откройте для себя мир творческих возможностей видеосъемки и обработки звука
Поддержка супердискретизации до 4K из 6K и замедленной съемки в формате Full HD с частотой до 180 кадров/сек. помогает получать более детализированные изображения. Снимайте еще более впечатляющие ролики благодаря цифровой стабилизации видео, четырехканальной записи звука и режиму кинокамеры с соотношением сторон 2,35:1.
Примечания:
- Эффективность стабилизации изображения для наклона, отклонения и поворота составляет 7.5 ступени по центру кадра и 7 ступеней по его краям. Она основана на стандарте CIPA 2024, замеры произведены с объективом RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z при фокусном расстоянии 105 мм.
- Согласно стандартам тестирования Canon, во время автофокусировки Servo AF только объективы RF и некоторые объективы EF могут использоваться для серийной съемки на максимальной скорости. Скорость серийной съемки может быть снижена и зависит от объектива, значения выдержки и диафрагмы, вспышки, объекта съемки и яркости (к примеру, при съемке в темном пространстве). При обнаружении мерцания скорость серийной съемки снижается, даже если функция подавления мерцания отключена. Подробнее см. в руководстве пользователя.
- Использование Wi-Fi® может быть ограничено в ряде стран и регионов. Устройство оборудовано технологией Bluetooth® с низким потреблением энергии. Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Wi-Fi® — зарегистрированный товарный знак Wi-Fi Alliance. Логотип Wi-Fi CERTIFIED и значок защищенной настройки Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Характеристики
- Объектив
- Объектив: нет в комплекте, подходят объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
- Стабилизатор изображения: матричная стабилизация, эффективность до 7.5 ступеней по центру и 7 ступеней на периферии кадра (измерения по стандарту CIPA 2024, с объективом RF24-105mm F2.8 L IS USM Z на 105 мм, электронный затвор)
- Матрица
- Датчик изображения: 36 х 24 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: прибл. 24.2
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800; видео: ISO 100 – 25600 с расширением до 102400 (800 - 25600 в C Log 3)
- Процессор: Digic X
- Фотосъёмка
- Формат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW, C-RAW
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: электронный затвор: 40 кадров/с (190 кадров в JPEG, 180 в HEIF, 73 в RAW, 150 в C-RAW), RAW Burst 30 кадров/с (158 кадр в C-RAW); механический затвор: 6 кадров/с (более 1000 JPEG, HEIF или RAW)
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с
- Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 x 3368 (16:9), 4000 x 4000 (1:1)
- Интервальная съемка: есть
- Съёмка видео
- Видеосъемка: 4K UHD до 60 кадров/с (без кропа), HDR PQ или Canon Log 3 10 бит 4:2:2, Full HD до 180 кадров/с, вывод по HDMI: 4К 60p 4:2:2 10 бит, поддерживается чистый HDMI и вывод звука
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
- Формат видеозаписи: MP4: H.264/AVC (Canon Log: Off, HDR PQ: Off), H.265/HEVC (Canon Log: On или HDR PQ: On), сжатие только Long GOP, All-I недоступно
- Продолжительность видео: до 6 часов (при частоте кадров менее 100 Гц, программный ограничитель), возможно отключение при перегреве (точные данные по времени до перегрева не предоставлены)
- Формат записи звука: 48 кГц 24 или 16 бит, 2 канала
- Средний битрейт: 4K 60p XF-HEVC S YCC422 10 bit: 225 Мбит/с, 4K 60p XF-AVC S YCC422 10 bit: 250 Мбит/с, в остальных форматах меньше
- Управление эскпозицией
- Выдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с, 1/16000 с доступна в режимах Fv, Tv и М
- Замер экспозиции: TTL замер по 384 зонам: оценочный, частичный (5.9% кадра по центру), точечный (3% кадра по центру), центрально-взвешенный; при записи видео: только оценочный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Фокусировка
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% покрытие кадра, 4897 (83 х 59) точек при ручном выборе, фокусировка по лицам и глазам, распознавание объектов: люди, животные (кошки, собаки, лошади, птицы), машины (гоночные, мотоциклы, самолеты, поезда)
- Ручная фокусировка: есть
- Вспышка
- Встроенная вспышка: нет
- Внешняя вспышка: многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/200 с (механический затвор с электронной передней шторкой), 1/250 с в APS-C формате
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный
- Видоискатель: OLED, 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, вынос окулярной точки: 22 мм, увеличение: 0.70х
- Диоптрийная коррекция: от -4 до +1 диоптрии
- Память и интерфейсы
- Карта памяти: 1 слот для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-I/ -II)
- Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с)
- Видео выход: HDMI тип D (микро)
- Разъемы: вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем для пульта RS-60E3 (2.5 мм)
- Встроенная память: нет
- Беспроводное соединение: IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2.4 / 5 ГГц (доступность может быть ограничена в зависимости от региона камеры), Bluetooth 5.3 LE
- Источники питания
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E17, зарядка или постоянное питание по USB (USB Power Delivery), 220 снимков с видоискателем или 340 снимков по экрану (режим экономии питания, стандарт измерения CIPA), видео 4К: около 40 минут
- Физические характеристики
- Вес: 546 г (с аккумулятором и картой памяти), 499 г (только корпус)
- Размеры: 131.4 х 90 х 79.7 мм
- Особые характеристики: корпус в основном выполнен из магниевого сплава, частично из поликарбоната со стекловолокном
- Дата анонса: сентябрь 2026 г
- Комплектация: аккумулятор LP-E17, ремень, крышка корпуса R-F-5, заглушка горячего башмака (установлены на камеру), документация