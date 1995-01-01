Canon EOS R8 Mark II – это полнокадровая беззеркальная камера, сочетающая в себе портативность, простоту использования и великолепное качество изображения. Главным отличием от первой R8 можно назвать встроенный стабилизатор изображения (IBIS), который работает с эффективностью до 7.5 ступеней экспозиции (стандарт измерения CIPA 2024). Увеличен размер буферной памяти для высокоскоростной серийной съемки. Кроме того, улучшена эргономика: камера получила удобный джойстик для выбор точки автофокуса и навигации по меню, а увеличенный выступ видоискателя позволяет не прижиматься лицом к корпусу при его использовании. Карта памяти перенесена в отдельный отсек на боковой панели – теперь ее легко поменять, даже если камера находится на штативе или электронном стабилизаторе.

Обновлен дизайн корпуса: вместо плавных обводов, царствовавших в модельном ряду Canon EOS последние десятилетия, он смещен в сторону четких прямых линий, напоминающий дизайн пленочных зеркальных камер Canon из 80-х. Отделка «под кожу» заменена резиновым покрытием с более выраженной текстурой. Выступ под большой палец стал чуть крупнее более – это должно улучшить захват камеры в ладони. Отдельно можно приобрести нижнюю площадку EG-E2, которая увеличивает размер хвата по вертикали и создает больше пространства для мизинца.

Обновлены алгоритмы работы автофокуса, добавлена возможность зарегистрировать до 10 лиц, которые будут распознаваться в приоритетном порядке. Регистрация лиц будет особенна полезна при съемке масштабных мероприятий или на многолюдных улицах: когда в кадр будут попадать посторонние, камера не будет на них сбиваться. Как и прежде, камера может распознавать людей, домашних животных, птиц, гоночные машины и мотоциклы, самолеты и поезда, а при съемке портретов можно выбрать, какой глаз будет в фокусе.

В области видеосъемки добавлен режим S&Q (Slow and Quick), который позволяет даже начинающим пользователям создавать замедленные или ускоренные видеоролики прямо в камере, без сложной обработки в редакторах. Также добавлена интересная функция расфокусировки: при нажатии на выделенную кнопку камера медленно переводит фокус на минимальную дистанцию, размывая все остальные объекты: красивый способ завершить съемку, а скорость и степень расфокусировки можно отрегулировать в меню. Наконец, добавлена Tally лампа: небольшой красный индикатор, сигнализирующий о ведении записи, который виден и сверху, и спереди – теперь вы можете сразу понять, ведется ли съемка, даже если находитесь далеко от камеры.

Функция распознавания мерцания теперь определяет пульсации с частотой от 50 до 8000 Гц, что облегчает съемку как с люминесцентными, так и со светодиодными источниками света (первый R8 распознавал мерцание с частотой до прибл. 2000 Гц).

Основные особенности:

Полный кадр + стабилизация

Камера EOS R8 Mark II оснащена датчиком с поддержкой разрешения 24,2 МП, который обеспечивает невероятную четкость и потрясающую глубину изображения. Мощная система стабилизации изображения позволяет снимать с рук в условиях слабого освещения и в движении. Встроенный стабилизатор работает вместе со стабилизатором в объективе (при его наличии) для еще большей эффективности.

Предугадывать важные моменты теперь проще

Функция предварительной серийной съемки позволяет бесшумно фотографировать с частотой до 40 кадров/сек. Полунажатие на затвор запускает запись с возможность сохранить в память снимки, сделанные за полсекунды до спуска затвора (до 20 файлов, в том числе в RAW), из которых можно выбрать идеальный кадр.

Фокусировка на самом важном

В системе Dual Pixel CMOS AF II используется технология глубокого обучения для распознавания и отслеживания людей, животных и транспортных средств в кадре. Функция регистрации приоритетных людей позволяет автоматически удерживать фокусировку на выбранных людях.

Компактная. Легкая. Созданная для реализации грандиозных идей.

Возможности полнокадровой съемки реализованы в компактном корпусе, сравнимом с камерами формата APS-C. Благодаря новому дизайну и интуитивно понятным элементам управления, которые легко освоить с первого снимка, вы сможете быстрее реагировать в моменты, когда это имеет большое значение.

Создайте свой собственный визуальный стиль

Благодаря настраиваемым стилям изображения и цветовым фильтрам для эмуляции съемки на пленку каждая ваша фотография будет уникальной. Цветовые режимы, предназначенные для различных сцен, позволяют легко подбирать цвета для объекта съемки. Более того, для продвинутых пользователей R8 Mark II предлагает загрузку LUT файлов (Canon Look File, формат .cube) для еще более гибкого контроля за цветопередачей.

Оставайтесь на связи и делитесь контентом без усилий

Поддержка Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth обеспечивает быструю и надежную передачу изображений, а также возможность удаленного управления. Пользуйтесь преимуществами автоматического резервного копирования через сервис image.canon, удобной зарядки через интерфейс USB-C и простых прямых трансляций.

Откройте для себя мир творческих возможностей видеосъемки и обработки звука

Поддержка супердискретизации до 4K из 6K и замедленной съемки в формате Full HD с частотой до 180 кадров/сек. помогает получать более детализированные изображения. Снимайте еще более впечатляющие ролики благодаря цифровой стабилизации видео, четырехканальной записи звука и режиму кинокамеры с соотношением сторон 2,35:1.

Примечания:

Эффективность стабилизации изображения для наклона, отклонения и поворота составляет 7.5 ступени по центру кадра и 7 ступеней по его краям. Она основана на стандарте CIPA 2024, замеры произведены с объективом RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z при фокусном расстоянии 105 мм. Согласно стандартам тестирования Canon, во время автофокусировки Servo AF только объективы RF и некоторые объективы EF могут использоваться для серийной съемки на максимальной скорости. Скорость серийной съемки может быть снижена и зависит от объектива, значения выдержки и диафрагмы, вспышки, объекта съемки и яркости (к примеру, при съемке в темном пространстве). При обнаружении мерцания скорость серийной съемки снижается, даже если функция подавления мерцания отключена. Подробнее см. в руководстве пользователя. Использование Wi-Fi® может быть ограничено в ряде стран и регионов. Устройство оборудовано технологией Bluetooth® с низким потреблением энергии. Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Wi-Fi® — зарегистрированный товарный знак Wi-Fi Alliance. Логотип Wi-Fi CERTIFIED и значок защищенной настройки Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Характеристики