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Фоторамка ZEP ZT8446, рождественская "BORMIO" 10х15 см

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Код товара: УТ-00079675 Артикул: ZT8446 Код товара: УТ-00079675 Артикул: ZT8446 Размер фотографии 10х15 см Материал багета МДФ Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета МДФ Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна - достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала, задник прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности. Тематика: Рождество, Новый год

Страна производитель: Италия Видео Наш обзор

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