Четыре микрофонных входа с разъемами XLR

Четыре выхода для наушников с индивидуальными регуляторами громкости.

Ручки управления усиления и кнопки отключения звука для каждого входа.

Фантомное питание для всех входов XLR.

Автоматическое устранение обратной связи во время телефонных звонков при помощи функции Mix-Minus.

Легкое подключение к телефону по TRRS-кабелю.

Вызывайте звуковые эффекты при помощи четырех назначаемых кнопок Sound Pad с 11-ю звуковыми пресетами.

Все входные источники могут быть записаны на отдельные дорожки.

Аудио в формате WAV (16-бит/44,1 кГц).

Запись непосредственно на SD, SDHC и SDXC карты объемом до 512 ГБ.

Режим USB аудиоинтерфейса с двумя входами и двумя выходами.

Режим совместимости с iOS (Class-compliant mode).

До трех часов работы от двух батареек AA или питание от внешнего USB-аккумулятора.

Универсальное решение для подкастинга

Компактный, доступный и многофункциональный PodTrak™ P4 позволяет с легкостью захватывать аудио профессионального качества вне зависимости от того, где вы проводите свои подкасты.

Высококачественные микрофонные входы

Микрофонные входы P4 оснащены фирменными предусилителями Zoom профессионального уровня. Благодаря усилению до 70 дБ, P4 может использоваться даже с самыми требовательными микрофонами.

Наушники для всех

С четырьмя независимыми выходами для наушников, каждый со своим регулятором громкости, все ваши гости смогут быть полноценными участниками разговора.

Звонок в студию

P4 позволяет с легкостью проводить удаленные интервью. Просто подключите к P4 ваш телефон с помощью TRRS-кабеля или подключитесь к компьютеру по USB. В рекордер P4 встроена функция Mix-Minus, которая автоматически устранит эхо и обратную связь.

Беспроводное соединение

Используйте опциональный Bluetooth-приемник Zoom BTA-2*, чтобы подключиться к вашему телефону по беспроводной связи и записывать разговор с удаленными гостями.

*BTA-2 продается отдельно

Профессиональный уровень

Назначаемые кнопки Sound Pad позволяют с легкостью вызывать звуковые эффекты, фоновую музыку и записанные ранее интервью. Выберите один из одиннадцати предустановленных пресетов или загрузите свои собственные звуки.

Следуй за историей

P4 может работать до трех часов от двух батареек AA. Вы также можете использовать внешние USB-аккумуляторы для более продолжительных сессий записи.

Режим аудиоинтерфейса

Вдобавок ко всему, P4 можно использовать в качестве аудиоинтерфейса с двумя выходами и двумя выходами для записи аудио непосредственно на ваш компьютер или Android/iOS*-устройство. Также P4 позволяет вам вести прямую трансляцию вашего подкаста.

* Требуется переходник Apple Lightning to USB.