Портативный рекордер Zoom M2 с поддержкой 32-bit Float
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Характеристики
Описание
Качественный звук гарантирован: новый M2 MicTrak от Zoom придет на выручку тем, кто всегда стремится записывать идеальный звук. Благодаря инновационному дизайну микрофонного капсюля с конфигурацией X/Y и поддержке формата 32‑бит с плавающей запятой, M2 MicTrak позволит вам всегда записывать потрясающее аудио с первого же дубля.
Вам хватит одной попытки
M2 захватывает аудио без клиппинга во время каждого дубля. А технология 32-bit Float освободит вас от необходимости настраивать усиление. Будь то едва слышный диалог или громогласные звуки барабанов, с M2 вы не упустите ни одной детали.
Стереозапись для музыкантов
Записывайте на M2 все ваши выступления и репетиции. Он был создан для того, чтобы записывать звук студийного качества каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «Record».
Подкастинг на выезде
M2 – это единственный рекордер, который вам понадобится, отправляясь в дорогу. Он позволит вам записывать разборчивое и чистое аудио, где бы вы ни находились.
Один дубль на сенсацию
Когда у вас будет всего лишь одна возможность записать нечто важное, аудиорекордер Zoom M2 MicTrak вас не подведет.
Сверхнизкий шум от использования
Уникальные стереомикрофоны X/Y, которыми оснащен M2, в сочетании со специально разработанным глянцевым покрытием, позволяют минимизировать шум от использования.
Режимы стерео и моно
Переключайтесь между режимами записи в стерео и моно. Стерео лучше всего подходит для записи музыкальных выступлений, в то время как режим моно идеален для записи интервью и речей.
Функция нормализации
В M2 также присутствует функция нормализации (NORMALIZE), которая автоматически увеличит или уменьшит громкость звука до оптимального уровня. Это позволяет значительно сэкономить время и упростить процесс монтажа.
Встроенный мониторинг
Следите за ходом записи в реальном времени при помощи LCD-дисплея вашего M2, который отображает записываемый сигнал в виде звуковой волны. Используйте выход для наушников для мониторинга ваших записей или положитесь на встроенный динамик для быстрой проверки.
USB-микрофон с поддержкой 32-bit Float
Цифровой аудиовыход
Подключите M2 по USB для записи или онлайн-трансляций на ПК, Mac, iOS или Android.
Крепеж для микрофона в комплекте
Установите M2 на микрофонную стойку для стационарной записи, используя прилагаемый крепеж.
Продолжительная работа от батареек
Способность работать до 11 часов от двух батареек AA, в сочетании с новой надежной системой блокировки, гарантирует, что M2 будет всегда готов к работе.
Комплект поставки
- Портативный рекордер M2 MicTrak
- Ветрозащита WSU-3
- Крепеж для микрофона MCM-2
- Краткое руководство
Характеристики
- Микрофоны: встроенный 90º XY стереомикрофон, чувствительность: -42 дБ (1 кГц при 1 Па), макс. уровень звукового давления: 135 дБ SPL
- Вход для внешнего микрофона: нет
- Формат записи PCM: WAV 44.1 / 48 / 96 кГц, 32-bit Float, стерео или моно; 48 кГц 24 или 32 бита при подключении по USB в онлайн-режиме
- Другие форматы записи: BWF и iXML
- Ручное управление уровнем записи: есть
- Динамик: 500 мВт 8 Ом, моно
- Аудиовыход: выход на наушники / линейный выход 3.5 мм + цифровой USB выход
- Дисплей: 96×64 точек, с подсветкой
- Встроенная память: нет
- Карта памяти: microSDHC / microSDHC, от 4 Гб до 1 Тб
- Питание: 2 элемента типоразмера АА или питание по USB (5В 1А)
- Физические характеристики
- Вес: 204 г (с батарейками)
- Размеры: 221.5 х 61.9 х 59.3 мм
- Дата анонса: декабрь 2022 г