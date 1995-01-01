Качественный звук гарантирован: новый M2 MicTrak от Zoom придет на выручку тем, кто всегда стремится записывать идеальный звук. Благодаря инновационному дизайну микрофонного капсюля с конфигурацией X/Y и поддержке формата 32‑бит с плавающей запятой, M2 MicTrak позволит вам всегда записывать потрясающее аудио с первого же дубля.

Вам хватит одной попытки

M2 захватывает аудио без клиппинга во время каждого дубля. А технология 32-bit Float освободит вас от необходимости настраивать усиление. Будь то едва слышный диалог или громогласные звуки барабанов, с M2 вы не упустите ни одной детали.

Стереозапись для музыкантов

Записывайте на M2 все ваши выступления и репетиции. Он был создан для того, чтобы записывать звук студийного качества каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «Record».

Подкастинг на выезде

M2 – это единственный рекордер, который вам понадобится, отправляясь в дорогу. Он позволит вам записывать разборчивое и чистое аудио, где бы вы ни находились.

Один дубль на сенсацию

Когда у вас будет всего лишь одна возможность записать нечто важное, аудиорекордер Zoom M2 MicTrak вас не подведет.

Сверхнизкий шум от использования

Уникальные стереомикрофоны X/Y, которыми оснащен M2, в сочетании со специально разработанным глянцевым покрытием, позволяют минимизировать шум от использования.

Режимы стерео и моно

Переключайтесь между режимами записи в стерео и моно. Стерео лучше всего подходит для записи музыкальных выступлений, в то время как режим моно идеален для записи интервью и речей.

Функция нормализации

В M2 также присутствует функция нормализации (NORMALIZE), которая автоматически увеличит или уменьшит громкость звука до оптимального уровня. Это позволяет значительно сэкономить время и упростить процесс монтажа.

Встроенный мониторинг

Следите за ходом записи в реальном времени при помощи LCD-дисплея вашего M2, который отображает записываемый сигнал в виде звуковой волны. Используйте выход для наушников для мониторинга ваших записей или положитесь на встроенный динамик для быстрой проверки.

USB-микрофон с поддержкой 32-bit Float

Цифровой аудиовыход

Подключите M2 по USB для записи или онлайн-трансляций на ПК, Mac, iOS или Android.

Крепеж для микрофона в комплекте

Установите M2 на микрофонную стойку для стационарной записи, используя прилагаемый крепеж.

Продолжительная работа от батареек

Способность работать до 11 часов от двух батареек AA, в сочетании с новой надежной системой блокировки, гарантирует, что M2 будет всегда готов к работе.



Комплект поставки

Портативный рекордер M2 MicTrak

Ветрозащита WSU-3

Крепеж для микрофона MCM-2

Краткое руководство

Характеристики