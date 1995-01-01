Портативный рекордер Zoom H6e, 32 bit Float
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Характеристики
Описание
- 6-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float.
- Чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление.
- Частота семплирования до 96 кГц.
- Система сменных микрофонных капсюлей Zoom 3.0 с поддержкой 32-bit Float.
- Прилагаемый капсюль с X/Y-микрофонами с макс. уровнем звукового давления 135 дБ SPL.
- Четыре совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией.
- Цветной ЖК-дисплей.
- Встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки.
- Встроенный динамик для быстрого прослушивания записей.
- 3,5-мм выход для наушников, плюс 3,5-мм линейный выход.
- Голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения.
- Режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C.
- Одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса.
- Синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1*).
- Дистанционное управление рекордером через приложение H6essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1*).
- Запись на SD-карты объемом до 1 ТБ.
- 10 часов работы от четырех батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).
Zoom H6e – флагман линейки Essential
H6essential – самый продвинутый ручной рекордер в линейке Zoom. Запись в формате 32-bit Float на шесть дорожек открывает перед вами беспрецедентные возможности и несравненную гибкость.
Поднимитесь на уровень 32-bit Float
Запись в 32-битном формате в сочетании с двойными аналого-цифровыми преобразователями позволяет H6essential записывать аудио с невероятно широким динамическим диапазоном. Благодаря этому аудио записывается в идеальном качестве и без клиппинга во время каждого дубля.
Узнайте больше о технологии записи в формате 32 bit Float
Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями
Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках.
Шесть дорожек идеальной записи
В вашем распоряжении четыре совмещенных входа XLR/TRS с бесшумными предусилителями Zoom, а также прилагаемый модуль с двумя X/Y-микрофонами, способными захватывать аудио громкостью до 135 дБ SPL, что сравнимо со звуком двигателя реактивного самолета.
Система сменных микрофонных капсюлей поколения 3.0
В H6essential реализована система сменных микрофонных капсюлей третьего поколения с поддержкой формата 32-bit Float, что открывает перед пользователем больше возможностей при выборе нужного микрофона для поставленной задачи.
Стереомикрофонный капсюль XYH-6e
Оснащает рекордер двумя высококачественными микрофонами, расположенными в конфигурации X/Y. Эта конфигурация наиболее чувствительна к звукам, поступающим непосредственно спереди, одновременно записывая чистую звуковую картину в стерео.
Капсюль «пушка» SSH-6e
Сменный модуль SSH-6e представляет собой сверхнаправленный микрофон для записи звука по центру, а также двунаправленный боковой микрофон, который захватывает сигнал слева и справа. Ширина стерео при Mid-Side записи может быть отрегулирована, начиная с простого моно и вплоть до ультраширокого захвата. Вы можете записывать речь на центральный микрофон, а затем подмешивать желаемый объем окружающего шума, который захватывается боковым микрофоном.
Модуль дополнительных входов EXH-6e
Если вам требуются дополнительные входы, то просто подсоедините к вашему рекордеру модуль EXH-6e с двумя совмещенными входами XLR/TRS. Это позволит вам подключить к рекордеру два дополнительных микрофона, инструмента или источника линейного сигнала. Подключите кабель USB-C к разъему на EXH-6e, чтобы подать на разъемы фантомное питание. Здесь также имеется 3,5-миллиметровый вход для подключения источников линейного сигнала или петличных микрофонов (с подачей питания).
Съёмные микрофоны
Когда прилагаемый X/Y-модуль не задействован, вы можете снять его и закрыть разъем прилагаемой крышкой, уменьшив габариты вашего H6e.
Для записи и стримов
Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам через порт USB-C, вы сможете использовать H6essential в качестве аудиоинтерфейса с поддержкой 32-bit Float, одновременно записывая все шесть дорожек на SD-карту.
Рекордер для музыкантов
H6essential – ваша портативная студия. Вы можете записывать до четырех музыкальных инструментов на индивидуальные XLR-микрофоны, одновременно записывая всю группу на X/Y-микрофоны в потрясающем стереокачестве.
Для фильммейкеров
Запись в формате 32 бит с плавающей запятой обеспечивает фильммейкерам уверенность в каждом дубле. Возможности сменных капсюлей, четыре XLR-входа и беспроводной тайм-код делают H6essential незаменимым инструментом для работы на съемочной площадке.
Для подкастеров
Если ваш подкаст принимает сразу несколько гостей, H6essential легко справится с этой задачей, благодаря четырем XLR-входам.
Отображение звуковой волны
В рекордере H6essential предусмотрено отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.
Встроенный микшер
Нажмите кнопку “Mixer”, чтобы получить полный контроль над вашим миксом и быстро отрегулировать уровни.
Сопряжение с вашим iOS-устройством
Используйте Bluetooth-адаптер BTA-1*, чтобы подключить H6 essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры. Bluetooth-адаптер BTA-1* также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.
* Беспроводной адаптер BTA-1 продается отдельно.
Бесшумное управление
Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.
Встроенный динамик
Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.
Все необходимые выходы
Используйте линейный выход для поключения к камере и выход для наушников для мониторинга сигнала.
Высокая видимость
Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает работу с функциями и навигацию по меню H6essential.
Характеристики
- Микрофоны: направленный X/Y стерео 90°, чувствительность: -42 дБ / 1 Па при 1 кГц, макс. уровень звукового давления: 135 дБ SPL; возможна замена на «пушку» SSH-6e или модуль дополнительных входов EXH-6e
- Вход для внешнего микрофона: 4 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм (с подключением фантомного питания 48В)
- Формат записи PCM: WAV 44,1 / 48 / 96 кГц 32-bit Float (моно / стерео), поддержка форматов BWF и iXML
- Другие форматы записи: нет
- ВЧ фильтр: есть
- Ручное управление уровнем записи: не требуется
- Мультитрековая запись: одновременная запись до 6 каналов (2 со встроенных микрофонов / модуля дополнительных входов EXH-6e + 4 с XLR / джек 6.3)
- Воспроизведение: динамик, наушники
- Динамик: эллиптический динамик 20 x 30 мм, 250 мВт
- Аудиовыход: 3.5 мм наушники / линейный (наушники 20 мВт + 20 мВт, нагрузка 32 Ом)
- Другие интерфейсы: USB Type C - передача файлов или USB-интерфейс, 6 / 2 входа, 2 выхода, 24 / 32 бита (USB 2.0 High Speed)
- Дисплей: цветной ЖК 2" (5.1 см), 320 х 240 пикселей
- Встроенная память: нет
- Карта памяти: microSDHC, microSDXC, от 4 Гб до 1 ТБ
- Питание: 4 элемента типоразмера АА или питание по USB шине
- Вес: 381 г (включая батарейки), микрофон XYH-6e: 42 г
- Размеры: рекордер: 160.1 х 78.1 х 42.8 мм, капсюль XYH-6e: 69.1 х 50.8 х 43 мм
- Комплектация: рекордер с капсюлем XYH-6e, документация
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