6-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float.

Чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление.

Частота семплирования до 96 кГц.

Система сменных микрофонных капсюлей Zoom 3.0 с поддержкой 32-bit Float.

Прилагаемый капсюль с X/Y-микрофонами с макс. уровнем звукового давления 135 дБ SPL.

Четыре совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией.

Цветной ЖК-дисплей.

Встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки.

Встроенный динамик для быстрого прослушивания записей.

3,5-мм выход для наушников, плюс 3,5-мм линейный выход.

Голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения.

Режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C.

Одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса.

Синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1*).

Дистанционное управление рекордером через приложение H6essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1*).

Запись на SD-карты объемом до 1 ТБ.

10 часов работы от четырех батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).

Zoom H6e – флагман линейки Essential

H6essential – самый продвинутый ручной рекордер в линейке Zoom. Запись в формате 32-bit Float на шесть дорожек открывает перед вами беспрецедентные возможности и несравненную гибкость.

Поднимитесь на уровень 32-bit Float

Запись в 32-битном формате в сочетании с двойными аналого-цифровыми преобразователями позволяет H6essential записывать аудио с невероятно широким динамическим диапазоном. Благодаря этому аудио записывается в идеальном качестве и без клиппинга во время каждого дубля.

Узнайте больше о технологии записи в формате 32 bit Float

Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями

Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках.

Шесть дорожек идеальной записи

В вашем распоряжении четыре совмещенных входа XLR/TRS с бесшумными предусилителями Zoom, а также прилагаемый модуль с двумя X/Y-микрофонами, способными захватывать аудио громкостью до 135 дБ SPL, что сравнимо со звуком двигателя реактивного самолета.

Система сменных микрофонных капсюлей поколения 3.0

В H6essential реализована система сменных микрофонных капсюлей третьего поколения с поддержкой формата 32-bit Float, что открывает перед пользователем больше возможностей при выборе нужного микрофона для поставленной задачи.

Стереомикрофонный капсюль XYH-6e

Оснащает рекордер двумя высококачественными микрофонами, расположенными в конфигурации X/Y. Эта конфигурация наиболее чувствительна к звукам, поступающим непосредственно спереди, одновременно записывая чистую звуковую картину в стерео.

Капсюль «пушка» SSH-6e

Сменный модуль SSH-6e представляет собой сверхнаправленный микрофон для записи звука по центру, а также двунаправленный боковой микрофон, который захватывает сигнал слева и справа. Ширина стерео при Mid-Side записи может быть отрегулирована, начиная с простого моно и вплоть до ультраширокого захвата. Вы можете записывать речь на центральный микрофон, а затем подмешивать желаемый объем окружающего шума, который захватывается боковым микрофоном.

Модуль дополнительных входов EXH-6e

Если вам требуются дополнительные входы, то просто подсоедините к вашему рекордеру модуль EXH-6e с двумя совмещенными входами XLR/TRS. Это позволит вам подключить к рекордеру два дополнительных микрофона, инструмента или источника линейного сигнала. Подключите кабель USB-C к разъему на EXH-6e, чтобы подать на разъемы фантомное питание. Здесь также имеется 3,5-миллиметровый вход для подключения источников линейного сигнала или петличных микрофонов (с подачей питания).

Съёмные микрофоны

Когда прилагаемый X/Y-модуль не задействован, вы можете снять его и закрыть разъем прилагаемой крышкой, уменьшив габариты вашего H6e.

Для записи и стримов

Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам через порт USB-C, вы сможете использовать H6essential в качестве аудиоинтерфейса с поддержкой 32-bit Float, одновременно записывая все шесть дорожек на SD-карту.

Рекордер для музыкантов

H6essential – ваша портативная студия. Вы можете записывать до четырех музыкальных инструментов на индивидуальные XLR-микрофоны, одновременно записывая всю группу на X/Y-микрофоны в потрясающем стереокачестве.

Для фильммейкеров

Запись в формате 32 бит с плавающей запятой обеспечивает фильммейкерам уверенность в каждом дубле. Возможности сменных капсюлей, четыре XLR-входа и беспроводной тайм-код делают H6essential незаменимым инструментом для работы на съемочной площадке.



Для подкастеров

Если ваш подкаст принимает сразу несколько гостей, H6essential легко справится с этой задачей, благодаря четырем XLR-входам.

Отображение звуковой волны

В рекордере H6essential предусмотрено отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.

Встроенный микшер

Нажмите кнопку “Mixer”, чтобы получить полный контроль над вашим миксом и быстро отрегулировать уровни.

Сопряжение с вашим iOS-устройством

Используйте Bluetooth-адаптер BTA-1*, чтобы подключить H6 essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры. Bluetooth-адаптер BTA-1* также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.

* Беспроводной адаптер BTA-1 продается отдельно.

Бесшумное управление

Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.

Встроенный динамик

Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.

Все необходимые выходы

Используйте линейный выход для поключения к камере и выход для наушников для мониторинга сигнала.

Высокая видимость

Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает работу с функциями и навигацию по меню H6essential.

Характеристики