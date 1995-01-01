4-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float.

Чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление.

Частота семплирования до 96 кГц.

Цветной ЖК-дисплей.

Макс. уровень звукового давления 130 дБ SPL.

Два совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией.

3,5-мм микрофонный/линейный вход для петличных микрофонов и источников линейного сигнала.

Встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки.

Встроенный динамик для быстрого прослушивания записей.

3,5-мм линейный выход для наушников или для подключения к камере.

Голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения.

Режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C.

Одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса.

Синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1*).

Дистанционное управление рекордером через приложение H4essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1*).

Запись на SD-карты объемом до 1 ТБ.

10 часов работы от двух батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).

Четыре дорожки. Ещё больше возможностей

Четыре дорожки, формат 32-bit Float, продвинутые X/Y микрофоны и два совмещенных разъема XLR/TRS открывают перед вами еще больше способов создавать музыку, подкасты, звук для видео и не только.

Расширенный динамический диапазон

Благодаря записи в формате 32 бит с плавающей запятой, вам не придется настраивать усиление микрофона. H4essential записывает звук в высочайшем качестве без перегрузок и со всеми нюансами во время каждого дубля.

Узнайте больше о технологии записи в формате 32 bit Float

Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями

Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках.

Уровень звукового давления

Два совмещенных разъема XLR/TRS оснащены сверхчистыми предусилителями производства Zoom, а также поддержкой фантомного питания и усилением +4 дБн на линейном входе. Встроенные X/Y-микрофоны способны захватывать звук громкостью до 130 дБ SPL, что сравнимо с шумом во время рок-концерта.

Для записи и стримов

Транслируйте аудио в формате 32-bit Float, одновременно записывая его на SD-карту. Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам по USB, H4essential может работать в качестве аудиоинтерфейса (4 входа/2 выхода).

Микшер, мониторинг, запись

Встроенный микшер позволяет легко настроить уровень каждой звуковой дорожки. Кроме того, здесь предусмотрено визуальное отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.

Готов к выходу на сцену

H4essential идеально подходит для записи музыки. Его два совмещенных входа XLR/TRS, в сочетании со встроенными стереомикрофонами X/Y, значительно упрощает такие задачи, как запись живых выступлений, репетиций и концертов.

Запись на локации

XLR-входы можно использовать для записи реплик на съемочной площадке или для записи аудио для саунд-дизайна. Встроенные X/Y-микрофоны, тем временем, отлично подойдут для записи фоновых ambience-звуков.

Для интервью и подкастов

Подкастеры могут подключить к одному из XLR-входов H4essential внешний микрофон для проведения диалогов тет-а-тет или же исопльзовать встроенные X/Y-микрофоны для проведения интервью на выезде.

Сопряжение с вашим iOS-устройством

С помощью Bluetooth-адаптера BTA-1* вы сможете подключить H4essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры.

Беспроводной тайм-код

Bluetooth-адаптер BTA-1* также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.

* Беспроводной адаптер BTA-1 продается отдельно.

Лёгкое управление

Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.

Встроенный динамик

Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.

Цветной дисплей

Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает навигацию по меню и функциям H4essential.

Входы и выходы

Используйте 3,5-миллиметровый выход для подключения наушников или подключитесь к камере. H4essential также оснащен 3,5-миллиметровым микрофонным/линейным входом.

Характеристики