Портативный рекордер Zoom H4e, 32 bit Float
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Характеристики
Описание
- 4-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float.
- Чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление.
- Частота семплирования до 96 кГц.
- Цветной ЖК-дисплей.
- Макс. уровень звукового давления 130 дБ SPL.
- Два совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией.
- 3,5-мм микрофонный/линейный вход для петличных микрофонов и источников линейного сигнала.
- Встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки.
- Встроенный динамик для быстрого прослушивания записей.
- 3,5-мм линейный выход для наушников или для подключения к камере.
- Голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения.
- Режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C.
- Одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса.
- Синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1*).
- Дистанционное управление рекордером через приложение H4essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1*).
- Запись на SD-карты объемом до 1 ТБ.
- 10 часов работы от двух батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).
Четыре дорожки. Ещё больше возможностей
Четыре дорожки, формат 32-bit Float, продвинутые X/Y микрофоны и два совмещенных разъема XLR/TRS открывают перед вами еще больше способов создавать музыку, подкасты, звук для видео и не только.
Расширенный динамический диапазон
Благодаря записи в формате 32 бит с плавающей запятой, вам не придется настраивать усиление микрофона. H4essential записывает звук в высочайшем качестве без перегрузок и со всеми нюансами во время каждого дубля.
Узнайте больше о технологии записи в формате 32 bit Float
Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями
Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках.
Уровень звукового давления
Два совмещенных разъема XLR/TRS оснащены сверхчистыми предусилителями производства Zoom, а также поддержкой фантомного питания и усилением +4 дБн на линейном входе. Встроенные X/Y-микрофоны способны захватывать звук громкостью до 130 дБ SPL, что сравнимо с шумом во время рок-концерта.
Для записи и стримов
Транслируйте аудио в формате 32-bit Float, одновременно записывая его на SD-карту. Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам по USB, H4essential может работать в качестве аудиоинтерфейса (4 входа/2 выхода).
Микшер, мониторинг, запись
Встроенный микшер позволяет легко настроить уровень каждой звуковой дорожки. Кроме того, здесь предусмотрено визуальное отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.
Готов к выходу на сцену
H4essential идеально подходит для записи музыки. Его два совмещенных входа XLR/TRS, в сочетании со встроенными стереомикрофонами X/Y, значительно упрощает такие задачи, как запись живых выступлений, репетиций и концертов.
Запись на локации
XLR-входы можно использовать для записи реплик на съемочной площадке или для записи аудио для саунд-дизайна. Встроенные X/Y-микрофоны, тем временем, отлично подойдут для записи фоновых ambience-звуков.
Для интервью и подкастов
Подкастеры могут подключить к одному из XLR-входов H4essential внешний микрофон для проведения диалогов тет-а-тет или же исопльзовать встроенные X/Y-микрофоны для проведения интервью на выезде.
Сопряжение с вашим iOS-устройством
С помощью Bluetooth-адаптера BTA-1* вы сможете подключить H4essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры.
Беспроводной тайм-код
Bluetooth-адаптер BTA-1* также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.
* Беспроводной адаптер BTA-1 продается отдельно.
Лёгкое управление
Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.
Встроенный динамик
Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.
Цветной дисплей
Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает навигацию по меню и функциям H4essential.
Входы и выходы
Используйте 3,5-миллиметровый выход для подключения наушников или подключитесь к камере. H4essential также оснащен 3,5-миллиметровым микрофонным/линейным входом.
Характеристики
- Микрофоны: направленный X/Y 90° (стерео), чувствительность -43 дБ/1Ра при 1 кГц, максимальное входное звуковое давление: 130 дБ SPL
- Вход для внешнего микрофона: 3.5 мм стерео (микрофонный с plug-in power, 2.5 В / линейный вход), 2 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм (с подключаемым фантомным питанием 48В)
- Формат записи PCM: WAV 44,1 / 48 / 96 кГц 32 бита с плавающей запятой; записанные файлы можно преобразовать в 16 или 24 бита с нормализацией и сохранением исходных файлов, поддержка форматов BWF и iXML
- Другие форматы записи: нет
- ВЧ фильтр: есть
- Ручное управление уровнем записи: не требуется
- Мультитрековая запись: одновременная запись 2 или 4 каналов (2 со встроенных микрофонов + 2 с XLR / джек 6.3)
- Воспроизведение: динамик, наушники
- Динамик: 20х30 мм 250 мВт, 8 Ом, моно
- Аудиовыход: 3.5 мм наушники, линейный (наушники 20 мВт + 20 мВт при нагрузке 32 Ω, выходное сопротивление 10 Ω или менее)
- Другие интерфейсы: USB Type C
- Дисплей: полноцветный ЖК 2", 360 x 240 пикселей
- Встроенная память: нет
- Карта памяти: microSDHC, microSDXC, от 4 Гб до 1 ТБ
- Питание: 2 АА батарейки (встроенные микрофоны: около 9 часов от щелочных батареек / Ni-MH аккумуляторов, 4-дорожечная запись, без фантомного питания, щелочные батарейки: около 2.5 часов, Ni-MH 1900 мАч: 4 часа), постоянное питание от шины USB
- Вес: 243 г (с батарейками)
- Размеры: 155.7 х 66.9 х 37.9 мм
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