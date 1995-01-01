Запись в 32-битном формате с плавающей запятой без необходимости настраивать усиление

X/Y микрофоны, расположенные под углом 90 градусов с макс. уровнем звукового давления 120 дБ

Частота дискретизации до 96 кГц

Яркий и современный OLED-дисплей

Функции овердаббинга, предварительной и автоматической записи, а также таймер

Режим USB-микрофона

Функция зачитывания описаний функций вслух для людей с нарушением зрения

10 часов работы от двух батареек AAA или питание от шины USB (порт USB-C)

Самый удобный рекордер в мире стал ещё лучше

Теперь достаточно всего одного нажатия кнопки, чтобы музыкант, подкастер, фильммейкер или видеоблогер мог захватить звук идеального качества. Просто нажмите кнопку “Rec” на вашем H1essential и воспользуйтесь преимуществами, которые дает 32-битный формат с плавающей запятой.

Магия 32-bit Float

Благодаря поддержке формата 32-bit Float, вам больше не потребуется настраивать уровни во время записи. H1essential захватывает звук со всеми нюансами в высочайшем качестве во время каждого дубля.

Узнайте больше о технологии записи в формате 32 bit Float

Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями

Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках*.

Громко и чётко

Встроенные X/Y-микрофоны способны захватывать аудио громкостью до 120 дБ SPL, что эквивалентно рёву высокомощного двигателя.

Идеальный компаньон для музыкантов

H1essential поможет музыкантам постоянно работать над своей техникой, позволяя записывать каждую репетицию во всех деталях. Овердаббинг и регулируемая скорость воспроизведения также придут музыкантам на помощь во время практики или креативного процесса.

Звук определяет сцену

Фильммейкеры высоко оценят новый H1essential. Он позволяет записывать аудио, сразу отправляя его на камеру. Также его можно использовать для записи звуковых эффектов, которые понадобятся вам в производстве.

Расскажите свою историю

Подкастеры могут разместить H1essential на столе с помощью стойки-треноги для проведения разговоров в комфортной студии. Или же переключитесь в режим “Mono” для взятия интервью на выезде.

Маленький корпус, большие возможности

Компактный и портативный H1essential включает в себя такие продвинутые функции, как овердаббинг, предварительная запись, автоматическая запись и регулировка скорости воспроизведения.

Режим USB-микрофона

Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам по USB, H1essential может работать в качестве USB-микрофона, одновременно записывая поступающий сигнал на SD-карту.

Лёгкое управление

Кнопки записи и ручки управления были специально переработаны с целью минимизации шума от их использования.

Встроенный динамик

Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.

Подключение к камере

Используйте 3,5-миллиметровый выход для соединения с камерой или подключите к нему наушники для мониторинга записываемого звука.

Петличные микрофоны

3,5-миллиметровый микрофонный/линейный вход с подачей питания 2.5В может быть использован для подключения петличных микрофонов для записи речи.

Яркий OLED-дисплей

Лаконичный и простой в навигации интерфейс H1essential выгодно сочетается с контрастным OLED-дисплеем.

Создавайте метки

H1essential оснащен выделенной кнопкой для быстрой пометки важных моментов во время записи.

Высокая ёмкость

H1essential поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 1ТБ, чего будет достаточно для продолжительных сессий записи.

Характеристики