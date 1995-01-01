Портативный рекордер Zoom H1 XLR, 32 bit Float
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Описание
Записывайте что угодно, где угодно
Новый аудиорекордер H1 XLR предназначен для тех, кто не признает ограничений в своем рабочем процессе. Записывайте звуковую дорожку для видео, прямой сигнал с микшеров, идеи для ваших композиций и не только.
Широкий выбор аудиовходов
H1 XLR оснащен двумя совмещенными разъемами XLR/TRS с фиксацией, благодаря чему к нему можно подключать микрофоны, сигнал со стереоусилителей, музыкальные инструменты и не только. 3,5-мм мини-джек позволяет подключать к H1 XLR накамерные и петличные микрофоны, смартфоны и другие источники сигнала.
Усиление микрофона не имеет значения
Подключите микрофон, нажмите кнопку «Record» и записывайте звук без лишней головной боли. Благодаря поддержке формата 32-bit Float и двойным аналого-цифровым преобразователям, H1 XLR захватывает аудио в значительно более широком динамическом диапазоне, что касается как тихих, так и громких звуков.
Бесшумные предусилители
Предусилители H1 XLR захватывают кристально чистое аудио с эквивалентным входным шумом в -122 дБ и частотой дискретизации до 96 кГц.
Записывайте в линию как профи
Записывайте линейный сигнал +4 дБн профессионального уровня без клиппинга с любого микшера или линейного выхода.
Стерео или моно
Рекордер H1 XLR способен записывать файлы как в стерео, так и в моно в зависимости от того, как вы планируете его использовать.
Сферы применения:
- Для музыкантов: Записывайте живые выступления вашей группы или диджейские сеты, направляя сигнал с вашей микшерной консоли.
- Идеален для камеры: H1 XLR идеально подходит для установки на ваш риг, чтобы записывать аудио высочайшего качества с «пушек» или беспроводных микрофонов.
- Помощник саунд-дизайнера: Благодаря поддержке 32-бит с плавающей запятой, вы сможете записывать громогласный рёв двигателей и едва слышимый шелест листвы в потрясающем качестве с сохранением всех деталей.
- Подкасты на выезде: Взяв с собой рекордер H1 XLR и два ваших любимых микрофона, вы сможете проводить и записывать подкасты, где бы вы ни находились.
Профессиональная звукозапись для вашего смартфона
Подключите H1 XLR к вашему смартфону с помощью порта USB-C и записывайте звук профессионального качества во время видеосъемки на камеру вашего смартфона. Это идеальное решение для видеоподкастов, стримов и не только.
Аудиоинтерфейс с 32-bit Float
При подключении к ПК, Mac, iOS- или Android-устройствам вы можете использовать H1 XLR в качестве аудиоинтерфейса, одновременно записывая сигнал на SD-карту.
Специальные возможности
H1 XLR включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют голосовое сопровождение, которое воспроизводится через встроенный динамик рекордера или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках*.
*Чтобы переключиться с английского языка на другой, пожалуйста, перейдите по ссылке в разделе «Поддержка».
Особенности
- Переключатель Mic/Line. Используется для переключения между микрофонным и линейным входами без необходимости переподключать провода.
- Встроенный микшер. Используйте функцию микшера, чтобы быстро настраивать уровни каждой дорожки.
- Отображение звуковой волны: Во время записи на дисплее в режиме реального времени отображается звуковая волна.
- Выход для наушников
- Встроенный динамик
- Хранилище высокой ёмкости. H1 XLR поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 1 ТБ.
- Дополнительное питание. Подключайте к H1 XLR конденсаторные микрофоны, требующие фантомного питания, или петличные микрофоны, предназначенные для разъемов с подачей питания.
- Работает от батареек: H1 XLR может питаться от двух батареек AA или с помощью порта USB-C, как от компьютера, так и он внешнего USB аккумулятора.
Характеристики
Входы
- Входы: 2 совмещенных XLR/TRS (XLR: 2 HOT, TRS: TIP HOT)
- Входное усиление: работают двойные A/D преобразователи
- Входной импеданс: MIC: 2,7 кОм или больше, LINE: 1 кОм или больше
- Фантомное питание: +48 В, итого по каналам 10 мА или меньше
- Эквивалентный входной шум:
- MIC: -122 дБн* или меньше (IHF-A) при 150 Ом (входное)
- LINE: -100 дБн* или меньше (IHF-A) при 600 Ом (входное)
- Разъем MIC/LINE IN: стерео мини-джек 3.5 мм, входной импеданс 2 кОм, подача питания 2.5 В
- Выход: стерео мини-джек
- Макс. выходной уровень 20 мВт + 20 мВт (нагрузка 32 Ом)
- Выходной импеданс 10 кОм или меньше
- Встроенный динамик: эллиптический динамик 20 x 30 мм, максимальная эффективная мощность 250 мВт
- Формат записи: WAV, 44.1 / 48 / 96 кГц 32-bit с плавающей точкой, стерео / моно, поддержка форматов BWF и iXML
- Носители информации: карты памяти microSD объемом 4 ГБ ~ 1 ТБ
- Дисплей: OLED, разрешение 128 x 64
USB
- USB Type-C
- Аудиоинтерфейс: USB Audio Class 1.0
- Входных и выходных каналов: 2 входа / 2 выхода (стерео)
- Частота дискретизации: 44.1, 48 кГц
- Глубина квантования 16 бит, 32 бит с плавающей запятой
- Передача файлов USB 2.0 High Speed
- Две батарейки AA: щелочные, литиевые или аккумуляторы NiMH
- Сетевой адаптер: Zoom AD-17 или другой, ток DC 5В/1А (через USB-C порт)
- Расчетная продолжительность работы при использовании батареек
- Фантомное питание выкл., без наушников:
- От алкалиновых батареек: ~12 часов
- От аккумуляторов NiMH (1900 мАч): ~11 часов
- От литиевых батареек: ~19 часов
- Фантомное питание вкл., без наушников
- От алкалиновых батареек: ~4 часа
- От аккумуляторов NiMH (1900 мАч): ~3 часа
- От литиевых батареек: ~9 часов
- Потребляемая мощность: макс. 2.5 Вт.
Размеры и вес
- Габариты 62.1 (Ш) × 107 (Г) × 39.3 (В) мм
- Вес (включая батарейки): 164 г