Записывайте что угодно, где угодно

Новый аудиорекордер H1 XLR предназначен для тех, кто не признает ограничений в своем рабочем процессе. Записывайте звуковую дорожку для видео, прямой сигнал с микшеров, идеи для ваших композиций и не только.

Широкий выбор аудиовходов

H1 XLR оснащен двумя совмещенными разъемами XLR/TRS с фиксацией, благодаря чему к нему можно подключать микрофоны, сигнал со стереоусилителей, музыкальные инструменты и не только. 3,5-мм мини-джек позволяет подключать к H1 XLR накамерные и петличные микрофоны, смартфоны и другие источники сигнала.

Усиление микрофона не имеет значения

Подключите микрофон, нажмите кнопку «Record» и записывайте звук без лишней головной боли. Благодаря поддержке формата 32-bit Float и двойным аналого-цифровым преобразователям, H1 XLR захватывает аудио в значительно более широком динамическом диапазоне, что касается как тихих, так и громких звуков.

Бесшумные предусилители

Предусилители H1 XLR захватывают кристально чистое аудио с эквивалентным входным шумом в -122 дБ и частотой дискретизации до 96 кГц.

Записывайте в линию как профи

Записывайте линейный сигнал +4 дБн профессионального уровня без клиппинга с любого микшера или линейного выхода.

Стерео или моно

Рекордер H1 XLR способен записывать файлы как в стерео, так и в моно в зависимости от того, как вы планируете его использовать.

Сферы применения:

Для музыкантов: Записывайте живые выступления вашей группы или диджейские сеты, направляя сигнал с вашей микшерной консоли.

Записывайте живые выступления вашей группы или диджейские сеты, направляя сигнал с вашей микшерной консоли. Идеален для камеры: H1 XLR идеально подходит для установки на ваш риг, чтобы записывать аудио высочайшего качества с «пушек» или беспроводных микрофонов.

H1 XLR идеально подходит для установки на ваш риг, чтобы записывать аудио высочайшего качества с «пушек» или беспроводных микрофонов. Помощник саунд-дизайнера: Благодаря поддержке 32-бит с плавающей запятой, вы сможете записывать громогласный рёв двигателей и едва слышимый шелест листвы в потрясающем качестве с сохранением всех деталей.

Благодаря поддержке 32-бит с плавающей запятой, вы сможете записывать громогласный рёв двигателей и едва слышимый шелест листвы в потрясающем качестве с сохранением всех деталей. Подкасты на выезде: Взяв с собой рекордер H1 XLR и два ваших любимых микрофона, вы сможете проводить и записывать подкасты, где бы вы ни находились.

Профессиональная звукозапись для вашего смартфона

Подключите H1 XLR к вашему смартфону с помощью порта USB-C и записывайте звук профессионального качества во время видеосъемки на камеру вашего смартфона. Это идеальное решение для видеоподкастов, стримов и не только.

Аудиоинтерфейс с 32-bit Float

При подключении к ПК, Mac, iOS- или Android-устройствам вы можете использовать H1 XLR в качестве аудиоинтерфейса, одновременно записывая сигнал на SD-карту.

Специальные возможности

H1 XLR включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют голосовое сопровождение, которое воспроизводится через встроенный динамик рекордера или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках*.

*Чтобы переключиться с английского языка на другой, пожалуйста, перейдите по ссылке в разделе «Поддержка».

Особенности

Переключатель Mic/Line. Используется для переключения между микрофонным и линейным входами без необходимости переподключать провода.

Встроенный микшер. Используйте функцию микшера, чтобы быстро настраивать уровни каждой дорожки.

Отображение звуковой волны: Во время записи на дисплее в режиме реального времени отображается звуковая волна.

Выход для наушников

Встроенный динамик

Хранилище высокой ёмкости. H1 XLR поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 1 ТБ.

Дополнительное питание. Подключайте к H1 XLR конденсаторные микрофоны, требующие фантомного питания, или петличные микрофоны, предназначенные для разъемов с подачей питания.

Работает от батареек: H1 XLR может питаться от двух батареек AA или с помощью порта USB-C, как от компьютера, так и он внешнего USB аккумулятора.

Характеристики

Входы

Входы: 2 совмещенных XLR/TRS (XLR: 2 HOT, TRS: TIP HOT)

Входное усиление : работают двойные A/D преобразователи

Входной импеданс: MIC: 2,7 кОм или больше, LINE: 1 кОм или больше

Фантомное питание: +48 В, итого по каналам 10 мА или меньше

Эквивалентный входной шум: MIC: -122 дБн* или меньше (IHF-A) при 150 Ом (входное) LINE: -100 дБн* или меньше (IHF-A) при 600 Ом (входное)

Разъем MIC/LINE IN: стерео мини-джек 3.5 мм, входной импеданс 2 кОм, подача питания 2.5 В

2 кОм, подача питания 2.5 В Выход: стерео мини-джек Макс. выходной уровень 20 мВт + 20 мВт (нагрузка 32 Ом) Выходной импеданс 10 кОм или меньше

Встроенный динамик: эллиптический динамик 20 x 30 мм, максимальная эффективная мощность 250 мВт

Рекордер

Формат записи: WAV, 44.1 / 48 / 96 кГц 32-bit с плавающей точкой, стерео / моно, поддержка форматов BWF и iXML

Носители информации: карты памяти microSD объемом 4 ГБ ~ 1 ТБ

Дисплей: OLED, разрешение 128 x 64

USB

USB Type-C

Аудиоинтерфейс: USB Audio Class 1.0

Входных и выходных каналов: 2 входа / 2 выхода (стерео)

2 входа / 2 выхода (стерео) Частота дискретизации: 44.1, 48 кГц

44.1, 48 кГц Глубина квантования 16 бит, 32 бит с плавающей запятой

Передача файлов USB 2.0 High Speed

Питание

Две батарейки AA: щелочные , литиевые или аккумуляторы NiMH

, литиевые или аккумуляторы NiMH Сетевой адаптер: Zoom AD-17 или другой, ток DC 5В/1А (через USB-C порт)

Расчетная продолжительность работы при использовании батареек

Фантомное питание выкл., без наушников: ​От алкалиновых батареек: ~12 часов От аккумуляторов NiMH (1900 мАч): ~11 часов От литиевых батареек: ~19 часов

​ Фантомное питание вкл., без наушников ​От алкалиновых батареек: ~4 часа От аккумуляторов NiMH (1900 мАч): ~3 часа От литиевых батареек: ~9 часов

Фантомное питание вкл., без наушников Потребляемая мощность: м акс. 2.5 Вт.

Размеры и вес

Габариты 62.1 (Ш) × 107 (Г) × 39.3 (В) мм

62.1 (Ш) × 107 (Г) × 39.3 (В) мм Вес (включая батарейки): 164 г