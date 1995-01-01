Zoom F2 – это полевой аудиорекордер и петличный микрофон. Запись в формате 32-бит с плавающей запятой в самом легком и компактном рекордере Zoom. Идеальное портативное решение для путешествующих подкастеров, журналистов, блогеров и не только. Пусть вас не смущает его компактный размер, его качество аудиозаписи просто поразительно.

Звук на автопилоте

Новый F2, который также доступен в белом корпусе, поддерживает технологию 32-битной записи с плавающей запятой, что позволяет вам записывать аудиосигнал любой громкости, не беспокоясь по поводу клиппинга. Он также записывает едва слышные звуки во всех их прекрасных деталях. И, что самое интересное, вам вообще не нужно настраивать уровни. Просто подключите петличку и нажмите кнопку записи. Все это благодаря двойной схеме А/Ц-преобразователя (с различными коэффициентами усиления) и поддержке 32-разрядных файлов.

WAV

Оставайтесь на линии

Начав запись, переведите рычажок выключателя в положение HOLD, чтобы случайно ее не остановить ее, не заметив это.

Микрофоны наготове

Благодаря разъемам с резьбой, вы можете быть уверены в надежности подключения вашего петличного микрофона, в какой бы ситуации вы ни оказались.

Запишите идеальный дубль

С помощью F2 вы можете многократно записывать и сразу же прослушивать собственные реплики, чтобы довести их исполнение до совершенства.

Приложение F2 Editor

С помощью приложения F2 Editor для Windows и Mac вы можете регулировать настройки вашего F2, форматировать SD-карты и не только. Просто подключите ваш F2 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите редактор. USB-подключение также позволяет с легкостью передавать получившиеся записи на компьютер.

Питание

F2 способен записывать до 15 часов подряд, питаясь от двух батареек AAA (одноразовых щелочных или NiMH аккумуляторных). Кроме того, можно использовать питание от внешнего источника через USB-C порт.

Носители информации

Записывайте аудио на microSD-, microSDHC- и microSDXC-карты объемом до 512 ГБ.

Петличный микрофон

В комплект входит всенаправленный петличный микрофон LMF-2 с низкопрофильным дизайном. Он захватывает высококачественный звук, а также поставляется с ветрозащитой и клипсой-держателем.

Форматы записи

Полевой рекордер F2 позволяет выбрать формат записи, который лучше всего подходит под ваши проекты. Выбирайте между форматами WAV 44,1 кГц/32-бит Float и и 48 кГц/32-бит Float.

Эргономика

Zoom F2 обладает исключительно простым управлением, которое осваивается буквально за минуту: подключите микрофон, переведите рычажок в положение On и нажмите на красную кнопку Rec. Рядом загорится красный индикатор, сигнализирующий, что запись пошла. Далее вы можете перевести рычажок в положение Hold, чтобы не выключить ее случайно. Устанавливать уровень усиления не требуется, поскольку запись ведется в 32-битном формате. Когда запись закончена, подключите наушники и нажмите на кнопку воспроизведения. Кнопки + и - регулируют громкость воспроизведения. На передней панели также находятся 2 индикатора: Input показывает, что микрофон подключен правильно, звук идет, а Batt демонстрирует уровень заряда батареи. Вот и все. Карта памяти устанавливается под небольшую крышечку снизу, для замены батареек сдвиньте заднюю панель вниз. Благодаря металлическому зажиму рекордер легко фиксируется на поясе, его также можно просто положить в карман одежды.

Подключив рекордер к компьютеру, можно изменить ряд параметров: например, установить дату и время, включить или выключить ВЧ фильтр (80 Гц), выбрать формат записи и так далее.

Сценарии использования

Zoom F2 – это полевой аудиорекордер, то есть буквально записывающее устройство для работы «в полях». Можете использовать его для записи самого себя во время прогулок или путешествий. При съемке важных мероприятий (например, свадеб) можно повесить такие рекордеры на ключевых действующих лиц, благо он легко маскируется, – и не переживать за разрывы радиосвязи. Можно наговаривать свои мысли, репетировать отыгрыш роли, записывать интервью у прохожих на улице. Помимо штатного петличного микрофона, вы можете использовать «пушки» с собственным питанием, ручные динамические микрофоны и так далее.

Характеристики