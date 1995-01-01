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Комплект аксессуаров Zoom APH-1e для рекордера Zoom H1e



Код товара: УТ-00090846 Артикул: APH-1e Код товара: УТ-00090846 Артикул: APH-1e Набор APH-1e включает в себя все самые необходимые аксессуары для вашего портативного аудиорекордера Zoom H1essential. Товар не найден Задать вопрос Описание Набор APH-1e включает в себя все самые необходимые аксессуары для вашего портативного аудиорекордера Zoom H1essential. Ворсовая ветрозащита избавит вас от шума ветра и сохранит акустическую прозрачность. Защитите ваш рекордер при транспортировке с помощью мягкого чехла с плотными стенками. Обеспечьте питание вашему рекордеру с помощью сетевого адаптера AD-17e. Используйте кабель USB-C для передачи данных или работы в режиме аудиоинтерфейса. Комплект поставки: Ворсовая ветрозащита WSU-4

Мягкий чехол с плотными стенками

Сетевой адаптер AD-17e

Кабель USB-A/-C Видео Наш обзор

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