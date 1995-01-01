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Комплект аксессуаров Zoom APH-1e для рекордера Zoom H1e

Код товара:УТ-00090846
Артикул:APH-1e

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор APH-1e включает в себя все самые необходимые аксессуары для вашего портативного аудиорекордера Zoom H1essential.

Ворсовая ветрозащита избавит вас от шума ветра и сохранит акустическую прозрачность.

Защитите ваш рекордер при транспортировке с помощью мягкого чехла с плотными стенками.

Обеспечьте питание вашему рекордеру с помощью сетевого адаптера AD-17e.

Используйте кабель USB-C для передачи данных или работы в режиме аудиоинтерфейса.

Комплект поставки:

  • Ворсовая ветрозащита WSU-4
  • Мягкий чехол с плотными стенками
  • Сетевой адаптер AD-17e
  • Кабель USB-A/-C