Комплект аксессуаров Zoom APH-1e для рекордера Zoom H1e
Код товара:УТ-00090846
Артикул:APH-1e
Товар не найден
Описание
Набор APH-1e включает в себя все самые необходимые аксессуары для вашего портативного аудиорекордера Zoom H1essential.
Ворсовая ветрозащита избавит вас от шума ветра и сохранит акустическую прозрачность.
Защитите ваш рекордер при транспортировке с помощью мягкого чехла с плотными стенками.
Обеспечьте питание вашему рекордеру с помощью сетевого адаптера AD-17e.
Используйте кабель USB-C для передачи данных или работы в режиме аудиоинтерфейса.
Комплект поставки:
- Ворсовая ветрозащита WSU-4
- Мягкий чехол с плотными стенками
- Сетевой адаптер AD-17e
- Кабель USB-A/-C