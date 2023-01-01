Фоллоу-фокус Zhiyun Max Servo Focus Controller
Код товара : УТ-00035160
Артикул : C000528E
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.360
Описание
Zhiyun Servo Follow Focus Max представляет из себя мотор, позволяющий вращать кольцо фокусировки на любых камерах и объективах. Мотор монтируется на площадку и подключается к стабилизатору кабелем. На объектив необходимо одеть зубчатый хомут, после этого устройство готово к работе.
Совместим практически со всеми камерами и объективами на рынке. Благодаря высокой мощности электродвигателя, фокусировка и масштабирование происходит с высокой точностью.
Новая система быстрой установки позволяет контроллеру устанавливается непосредственно на быстросъемную пластину без использования специальных инструментов. Это упрощает процесс балансировки камеры и использования фоллоу-фокуса в условиях частой замены объектива.
Двойная система управления Zhiyun дает возможность регулировать фокусировку через колесико стабилизатора или с помощью смартфона, в зависимости от того, что вам удобнее.
Интерфейс Type-C обладает более высокой скоростью передачи, что минимизирует задержу срабатывания во время работы.
Контроллер имеет маленькие размеры для максимального удобства и универсальности.
Совместимость: Zhiyun Crane 3 Lab и Zhiyun Weebill Lab.