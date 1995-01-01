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Фоллоу-фокус Zhiyun Max Servo Focus Controller

  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
  • Max Servo Focus Controller
Код товара:УТ-00035160
Артикул:C000528E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Zhiyun Servo Follow Focus Max представляет из себя мотор, позволяющий вращать кольцо фокусировки на любых камерах и объективах. Мотор монтируется на площадку и подключается к стабилизатору кабелем. На объектив необходимо одеть зубчатый хомут, после этого устройство готово к работе.

Совместим практически со всеми камерами и объективами на рынке. Благодаря высокой мощности электродвигателя, фокусировка и масштабирование происходит с высокой точностью.

Новая система быстрой установки позволяет контроллеру устанавливается непосредственно на быстросъемную пластину без использования специальных инструментов. Это упрощает процесс балансировки камеры и использования фоллоу-фокуса в условиях частой замены объектива.

Двойная система управления Zhiyun дает возможность регулировать фокусировку через колесико стабилизатора или с помощью смартфона, в зависимости от того, что вам удобнее.

Интерфейс Type-C обладает более высокой скоростью передачи, что минимизирует задержу срабатывания во время работы.

Контроллер имеет маленькие размеры для максимального удобства и универсальности.

Совместимость: Zhiyun Crane 3 Lab и Zhiyun Weebill Lab.