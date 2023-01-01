Стойка с пневматической амортизацией от Zhiyun представляет собой стандартную алюминиевую осветительную стойку общего назначения с черным покрытием. Она выдвигается на высоту до 280 см. Благодаря воздушной амортизации оборудование опускается мягко и плавно, предотвращая повреждение рук и осветительных приборов при регулировке высоты.