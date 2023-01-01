Стойка Zhiyun 280 см, с пневмоамортизацией
Код товара : УТ-00071799
Артикул : C000586
5 090 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка с пневматической амортизацией от Zhiyun представляет собой стандартную алюминиевую осветительную стойку общего назначения с черным покрытием. Она выдвигается на высоту до 280 см. Благодаря воздушной амортизации оборудование опускается мягко и плавно, предотвращая повреждение рук и осветительных приборов при регулировке высоты.