Zhiyun Smooth 5S отличается от модели Smooth 5 наличием встроенной светодиодной лампы мощностью 2 Вт, которая позволяет подсветить объект съемки на расстоянии приблизительно от 1 до 2.5 м: например, убрать тени с лица. 4 светофильтра, идущих в комплекте, позволяют добавить освещению цветной оттенок. Smooth 5S также выпускается в 2 цветах: темно-сером и белом, в то время как Smooth 5 доступен только в темно-сером. Версия Combo снабжена дополнительным (съемным) источником света на магнитном креплении, ремешком на запястье, чехлом и картой подписки Prime Membership.

Высокая грузоподъемность

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами вместе с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном»

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

Встроенный светодиодный источник света

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

Творческие функции и редактор видео

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

Быстрая зарядка батареи

Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Максимальная мощность: 15 Вт.



Параметр Мин Стандарт Макс Примечание Рабочее напряжение 6.5 В 7.4 В 8.4 В Рабочий ток 70 мА 3000 мА Механический диапазон оси вертикального наклона -140° 349° 209° Механический диапазон оси горизонтального наклона -90° 349° 259° Механический диапазон оси панорамирования -180° 360° +180° Контролируемый диапазон вертикального наклона -90 +170° Контролируемый диапазон горизонтального наклона -50° +50° Контролируемый диапазон оси панорамирования -180° +180° Рабочий диапазон температур -10° С 25° С 45° С Емкость аккумулятора 2600 мАч Время работы 2.5 ч 24 ч 1 Время зарядки 2 ч 3 ч 40 мин 2 Грузоподъемность 150 г 300 г Допустимая ширина смартфона 50 мм 90 мм

Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При подключенных трех источниках света, включенных на максимальную яркость, время работы составило 2.5 ч. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе время работы составило 24 ч.

Примечание 2: Условия: использовался адаптер Power Delivery 15 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. При использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 3 ч 40 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация: