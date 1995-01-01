Компания Zhiyun представляет новый многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

Высокая грузоподъемность

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном»

Панель управления «всё в одном», расположенная на рукоятке, позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и / или фокусировкой осуществляется вращением большого многофункционального колеса, расположенного сбоку.

Встроенный светодиодный источник света

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который, к примеру, разглаживает тени на лице при съемке селфи, а также уменьшает шумы изображения при съемке с недостаточной освещенностью. Яркость освещения регулируется плавно, бесступенчато, также можно изменять цвет освещения с помощью магнитных светофильтров (светофильтры входят только в комплектацию Pro). Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

Дополнительные источники света*

К Smooth 5S AI можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, по 300 лм каждый. Вместе со встроенным источником света это дает 900 люмен, что позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

* Входят только в комплектацию Pro

Отслеживание объекта съемки AI Tracking с приложением или без него

Компания ZHIYUN впервые представила функцию отслеживания объекта съемки на своем подвесе Smooth-Q еще в 2017 году и оказала огромное влияние на рынок. Теперь, благодаря Smooth 5S AI, она снова лидирует в отрасли благодаря передовым алгоритмам и магнитному трекеру* с искусственным интеллектом, позволяющему мгновенно отслеживать объекты и осуществлять интеллектуальное управление как с помощью фирменного приложения, так и без него, если вы используете оригинальное приложение «Камера» вашего телефона или приложения других разработчиков.

* AI модуль входит в комплектации Combo и Pro

Управление жестами

Функция управления жестами очень удобна для ситуаций, когда вы снимаете самого себя, а телефон со стабилизатором стоят в стороне.

Жест «ОК» – начать отслеживание

Открытая ладонь – прекратить отслеживание

«Квадратик» пальцами – изменить кадрирование (наезд / отъезд зума)

Жест V – старт или стоп видеозаписи

Другие творческие функции и редактор видео

На выбор предоставляется 2 разных приложения:

Приложение ZY Cami предназначено для начинающих пользователей, оно предоставляет полностью автоматический режим записи, управление жестами, отслеживание объекта съемки, легкую съемку панорам MagicClone Pano, режим Dolly Zoom, съемку таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое.

Приложение StaCam ориентировано на профессиональных видеографов, оно поддерживает такие инструменты контроля изображения как фокус-пикинг, ложные цвета (False Color), зебра, монохромное изображение, а также ручную фокусировку, изменение глубины резкости, настраиваемый битрейт, выбор кодека и другие продвинутые функции.

Быстрая зарядка батареи

Smooth 5S AI поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD) 15 Вт. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов 20 минут, а максимальное время работы может достигать 26 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

Характеристики

Параметр Min Стандарт Max Примечание Рабочее напряжение 6.5 В 7.4 В 7.4 В Рабочий ток 70 мА 3000 мА Входное напряжение для зарядки 5 В 9 В Выходное напряжение (питание смартфона) 5 В Выходная сила тока (питание смартфона) 1 А Диапазон оси вертикального механического наклона -140° 349° 209° Включая положение для хранения Диапазон оси горизонтального механического наклона -90° 349° 259° Диапазон оси панорамирования -180° 360° 180° Диапазон вертикального наклона привода -90° +170° Диапазон горизонтального наклона привода -50° +50° Диапазон панорамирования привода -180° +180° Рабочий диапазон температур окр. среды -10° С 25° С 45° С Емкость аккумулятора 2600 мА*ч Время работы 2.33 ч 26 ч Примечание 1 Время зарядки 2 ч 3 ч 30 мин Примечание 2 Грузоподъемность 150 г 300 г Допустимая ширина смартфона 50 мм 90 мм Толщина до 10 мм



Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При подключенных трех источниках света, включенных на максимальную яркость, время работы составило 2 ч 20 мин. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе (режим PF) время работы составило 26 ч.

Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery 15 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. При использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 3 ч 30 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплект поставки