Компания Zhiyun представляет новый многофункциональный стабилизатор для смартфонов из серии CINEPEER, продолжающий успех серии SMOOTH, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun CINEPEER Smooth 5E отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в варианте комплектации Combo или приобретается отдельно), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (второй источник подключается вместо трекера).

Высокая грузоподъемность

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном»

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

Встроенный светодиодный источник света

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

К CINEPEER Smooth 5E можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

Отслеживание объекта съемки AI Tracking с приложением или без него

Компания ZHIYUN впервые представила функцию отслеживания объекта съемки на своем подвесе Smooth-Q еще в 2017 году и оказала огромное влияние на рынок. Теперь, благодаря CINEPEER Smooth 5E, она снова лидирует в отрасли благодаря передовым алгоритмам и магнитному трекеру с искусственным интеллектом, позволяющему мгновенно отслеживать объекты и осуществлять интеллектуальное управление как с помощью фирменного приложения, так и без него.

Творческие функции и редактор видео

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami. Альтернативное приложение StaCam поддерживает настраиваемое кадрирование, настройку различных фокусных расстояний объектива, эффекты глубины резкости, настраиваемый со смартфона битрейт видео и кодирование, что позволяет пользователям быстро создавать видеоролики профессионального уровня.

Быстрая зарядка батареи

CINEPEER Smooth 5E поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов 20 минут, а максимальное время работы может достигать 26 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 15 Вт.

Характеристики

Рабочее напряжение 6.5 ~ 8.4В

6.5 8.4В Рабочий ток: 70 ~ 3000 мА

70 3000 мА Входное напряжение для зарядки: 5 ~ 9 В

5 9 В Выходное напряжение (питание смартфона): 5 В

5 В Выходная сила тока (питание смартфона): 1 А

1 А Диапазон оси вертикального механического наклона: -140° ~ 209°

209° Диапазон оси горизонтального механического наклона: -90° ~ 259°

259° Диапазон оси панорамирования (механический): -180° ~ 180°

180° Диапазон вертикального наклона привода (управляемый): -90° ~ 170°

-90° 170° Диапазон горизонтального наклона привода (управляемый): -50° ~ +50°

-50° +50° Диапазон панорамирования привода (управляемый): -180° ~ +180°

-180° +180° Рабочий диапазон температур: -10° ~ 45℃

-10° ~ 45℃ Емкость аккумулятора: 2600 мАч

Время работы: 2.33 ~ 26 ч *

Время зарядки: 2 ч ~ 3 ч 30 мин.**

Грузоподъемность: 150 ~ 300 г

Допустимая ширина смартфона: 50 ~ 90 мм

Допустимая толщина смартфона: до 10 мм

Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При подключенных трех источниках света, включенных на максимальную яркость, время работы составило 2 ч 20 мин. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе (режим PF) время работы составило 26 ч.

Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery 15 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. При использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 3 ч 30 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация стабилизатора Zhiyun CINEPEER Smooth 5E: Стабилизатор

Кабель зарядки USB-C

Мини-штатив

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Краткое руководство

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