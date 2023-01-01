Оригинальный держатель для телефона Zhiyun MPH01 Smartphone Clamp позволяет установить смартфон в башмак для аксессуаров или на штативный винт 1/4". При использовании с некоторыми стабилизаторами Zhiyun это позволяет использовать функцию автоматического слежения за объектами (через приложение ZY Play).