Осветитель Zhiyun X200 RGB предлагает высочайшее соотношение выходной мощности к объему и весу: он в 5 раз ярче конкурентов такого же размера и в 3 раза ярче при аналогичном весе (830 г). Источник света снабжен полноразмерным байонетом Bowens и предлагает несколько вариантов электропитания для сокращения времени на подготовку к съемке. Он может работать от сети (адаптер с кабелем 4.5 м в комплекте), батареи типа V-Mount (крепится на корпус сбоку), 2 аккумуляторов V-Mount (через специальный батарейный концентратор, входит в комплектацию Combo или приобретается отдельно). Наконец, доступно и питание от источников USB Power Delivery через порт USB-C, но в этом случае максимальная мощность ограничивается 100 Ваттами. X200 RGB переворачивает представления о портативных COB-источниках света, предоставляя качественно новые возможности организации освещения в тесных условиях, на открытом воздухе и в многих других средах.

MOLUS X200 RGB конкурирует с более тяжелыми RGB кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 830 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 200 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. Цветовую температуру MOLUS X200 RGB можно задавать в диапазоне от 2500K до 10000K, а индекс цветопередачи CRI ≥ 95 и индекс согласованности телевизионного света TLCI ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Источник света Zhiyun MOLUS X200RGB снабжен 5 дополнительными RGB-сценариями и 10 творческими режимами освещения (творческие режимы есть и у X200). Одновременно с MOLUS X200 RGB был выпущен и обычный MOLUS X200, который работает в биколорном режиме (освещение с настраиваемой цветовой температурой). Одновременно с MOLUS X200 RGB был выпущен и обычный MOLUS X200, который работает в биколорном режиме (освещение с настраиваемой цветовой температурой).

Ключевые особенности:

Технология СОВ

Источники света изготовлены по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Система охлаждения с максимальной рассеиваемой мощностью 200 Вт

Высокоэффективная система охлаждения собственной разработки обеспечивает исключительную компактность корпуса, бесшумную работу и высокую производительность. Тройное достижение: источник света профессионального класса 200 Вт + ультрапортативная конструкция + быстрая установка за 10 секунд – впервые портативное профессиональное средство освещения стало реальностью.

Новый линзовый отражатель, изготовленный специально для серии MOLUS X200

Специально разработанный рефлектор с креплением Bowens использует в своей конструкции многогранную призму и усредняющие линзы типа «мушиный глаз», что позволяет добиться почти трехкратного увеличения яркости при мягком свете.

Новый батарейный концентратор, обеспечивающий питание от двух батарей*

Источники света серии X200 поддерживают специальный внешний концентратор для 2 батарей V-Mount источник питания, что обеспечивает более длительное время работы и более высокую выходную мощность (не все батареи V-Mount могут выдавать 200 Вт в одиночку). Концентратор обладает специальным зажимом, позволяющим установить него на студийную стойку или рукоятку-монопод.

Входит только в комплектацию Combo

Освещенность 7780 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора) + RGB-свет

Освещенность 13400 люкс на пике (расстояние 1 м, с отражателем Zhiyun Lens Reflector)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2500 до 10000K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 200 Вт без строба

CRI 95+, TLCI 97, CQS = 96, SSI (D32) = 85

Несколько вариантов питания

Байонет Bowens – поддержка широкого ассортимента светоформирующих насадок для самых разных сценариев: портрет, реклама, beauty и fashion, ТВ-шоу, интервью, ролики для соцсетей.

10 световых эффектов (творческих режимов освещения) + 5 RGB-сценариев, включая фейерверк, вечеринку, маячки полицейской машины и другие

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Комплектация MOLUS X200 Combo kit:

Источник света Zhiyun MOLUS X200

Сетевой адаптер питания с кабелем 4.5 м

Линзовый рефлектор Lens Reflector

Батарейный концентратор Zhiyun (для 2 аккумуляторов V-Mount)

Телескопическая рукоятка-монопод

Наклонный адаптер для крепления на световую стойку

Сумка для хранения и переноски

Характеристики