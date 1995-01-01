Осветитель Zhiyun X200 предлагает высочайшее соотношение выходной мощности к объему и весу: он в 5 раз ярче конкурентов такого же размера и в 3 раза ярче при аналогичном весе (800 г). Источник света снабжен полноразмерным байонетом Bowens и предлагает несколько вариантов электропитания для сокращения времени на подготовку к съемке. Он может работать от сети (адаптер с кабелем 4.5 м в комплекте), батареи типа V-Mount (крепится на корпус сбоку), 2 аккумуляторов V-Mount (через специальный батарейный концентратор, входит в комплектацию Combo или приобретается отдельно). Наконец, доступно и питание от источников USB Power Delivery через порт USB-C, но в этом случае максимальная мощность ограничивается 100 Ваттами. X200 переворачивает представления о портативных COB-источниках света, предоставляя качественно новые возможности организации освещения в тесных условиях, на открытом воздухе и в многих других средах.

MOLUS X200 обеспечивает превосходное качество света в режиме CCT , c настройкой цветовой те мпературы в диапазоне от 2700K до 6500K, яркость можно легко отрегулировать с помощью отдельной рукоятки. Индекс цветопередачи CRI ≥95 и индекс согласованности телевизионного света TLCI ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта, включая сложные тона, такие как оттенки кожи. Одновременно с MOLUS X200 был выпущен и MOLUS X200 RGB, который поддерживает работу в полноцветном RGB режиме.

Ключевые особенности:

Технология СОВ

Источники света изготовлены по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Система охлаждения с максимальной рассеиваемой мощностью 200 Вт

Высокоэффективная система охлаждения собственной разработки обеспечивает исключительную компактность корпуса, бесшумную работу и высокую производительность. Тройное достижение: источник света профессионального класса 200 Вт + ультрапортативная конструкция + быстрая установка за 10 секунд – впервые портативное профессиональное средство освещения стало реальностью.

Новый линзовый отражатель, изготовленный специально для серии MOLUS X200

Специально разработанный рефлектор с креплением Bowens использует в своей конструкции многогранную призму и усредняющие линзы типа «мушиный глаз», что позволяет добиться почти трехкратного увеличения яркости при мягком свете.

Новый батарейный концентратор, обеспечивающий питание от двух батарей*

Источники света X200 поддерживают специальный внешний концентратор для 2 батарей V-Mount источник питания, что обеспечивает более длительное время работы и более высокую выходную мощность (не все батареи V-Mount могут выдавать 200 Вт в одиночку). Концентратор обладает специальным зажимом, позволяющим установить него на студийную стойку или рукоятку-монопод.

Входит только в комплектацию Combo

Освещенность 8900 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)

Освещенность 19000 люкс на пике (расстояние 1 м, с отражателем Zhiyun Lens Reflector)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 200 Вт без строба

CRI 95+, TLCI 97, CQS = 96

Несколько вариантов питания

Байонет Bowens – поддержка широкого ассортимента светоформирующих насадок для самых разных сценариев: портрет, реклама, beauty и fashion, ТВ-шоу, интервью, ролики для соцсетей.

10 световых эффектов: взрыв, открытый огонь, молнии, фотовспышки, неисправная лампа, ТВ-экран, сварка, переливы цветовой температуры и т.д.

Возможность удаленного управления по Bluetooth (приложение ZY Vega)

Комплектация MOLUS X200 Combo kit:

Источник света Zhiyun MOLUS X200

Сетевой адаптер питания с кабелем 4.5 м

Линзовый рефлектор Lens Reflector

Батарейный концентратор Zhiyun (для 2 аккумуляторов V-Mount)

Телескопическая рукоятка-монопод

Наклонный адаптер для крепления на световую стойку

Сумка для хранения и переноски

Характеристики