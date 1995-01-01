Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, а также осветительных приборов, представляет новый светодиодный источник света MOLUS X100 RGB.

С этим анонсом ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества. В ZHIYUN считают, что освещение — это больше, чем просто инструмент, это мазок кисти, который рисует историю. Источники света исполнены в современном стиле дизайна при сотрудничестве с кинорежиссером Кэм Макки и предлагают несколько вариантов электропитания для сокращения времени на подготовку к съемке. X100 RGB — это больше, чем продукт, это сплав художественного выражения и технических инноваций, созданный для того, чтобы дать кинематографистам творческую свободу.

Основные особенности ZHIYUN MOLUS X100 RGB:

Освещенность 3110 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора) + RGB-свет

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700К до 10000К и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев – съемку портретов, коммерческие съемки, фотоснимки, ТВ-шоу, короткие видеоролики и интервью, позволяя полностью раскрыть творческий потенциал с помощью различных инструментов, а также аксессуаров с байонетом Bowens

18 световых эффектов (творческих режимов освещения) и RGB-сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Технология СОВ

Источник света изготовлен по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Технология охлаждения DynaVort Mark II

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.

Полноценный карманный источник света RGB мощностью 100 Вт

ZHIYUN MOLUS X100RGB весит всего 384 г и умещается на ладони, обеспечивая свет студийного уровня.

Полноцветная яркость, креативное освещение.

Новое расположение светодиодов и смешанное решение для освещения позволяют довести яркость RGB почти до яркости «основного» света и обеспечивают пиковую мощность смешанного света до 85 Вт.

Непревзойденная яркость, мощное охлаждение

X100RGB обеспечивает освещенность 3110 люкс на полной мощности без отражателя. С мини-линзовым отражателем Mini Lens Reflector освещенность в режиме CCT увеличивается в 4,3 раза до 12 600 люкс, что эквивалентно профессиональному источнику света мощностью 300 Вт. В режиме RGB яркость увеличивается в 3,6–5 раз с равномерным световым пятном и плавными цветовыми переходами.

Светоформирующие инструменты для серии Х для творчества (некоторые инструменты приобретаются дополнительно)

Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (диаметр 40 см) поставляется с фирменным креплением ZY Mount и обеспечивает мягкое рассеивание света

Проекционная насадка ZHIYUN Spotlight (поставляется с 10 масками)

Мини-шторки ZHIYUN с металлической конструкцией и магнитным креплением, что позволяет легко контролировать направленность и отражение света.

Первый ультратонкий линзовый отражатель собственной разработки ZHIYUN, специально разработанный для источников света серии «X», обеспечивает повышенную яркость.

Три варианта электропитания

Кроме батарейной рукоятки, можно запитывать X100 RGB от фирменного сетевого адаптера питания или от источника питания PD Fast Charge 100 Вт. Вариативность электропитания сокращает процесс подготовки к съемке.

*Протокол PD Fast Charge поддерживает минимальную потребляемую мощность 18 Вт. Рекомендуется использовать источники питания PD Fast Charge с выходом 100 Вт или больше. Также поддерживается обычный протокол Fast Charge. Текущая мощность отображается на экране.

Приложение ZY Vega

Интуитивное приложение ZY Vega позволяет быстро и без проводов настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN. В нем также есть профессиональные функции, например, распознавание параметров света и сопоставление настроек света для различных сценариев съемки.

Светоформирующие инструменты с байонетом Bowens

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount и Bowens поможет реализовать множество съемочных сценариев и через специальный переходник совместима с множеством светоформирующих инструментов с байонетом Bowens.

Комплектация

Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB

Линзовый рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount)

Сетевой адаптер питания с кабелем

Сумка для сетевого адаптера питания

Краткая инструкция

Чехол

Характеристики