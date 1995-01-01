Основные особенности

Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Zhiyun Molus X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт. Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта.

Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность.

MOLUS X100 использует запатентованную технологию электропитания для обеспечения выходной мощности 100 Вт, предлагая 3 варианта электропитания. Съемная батарейная рукоятка повышает мобильность. Кроме батарейной рукоятки, Х100 может работать с питанием от фирменного сетевого адаптера питания или от источника питания PD Fast Charge 100 Вт. Вариативность электропитания сокращает процесс подготовки к съемке.

* Батарейная рукоятка X100 входит только в комплекты поставки COMBO и PRO. X100 может работать от батарейной рукоятки в течение 30 минут при выходной мощности 100 Вт. (Данные получены в результате внутренних экспериментов лаборатории ZHIYUN при цветовой температуре 6300K и яркости 100%.)

* Протокол PD Fast Charge поддерживает минимальную потребляемую мощность 18 Вт. Рекомендуется использовать источники питания PD Fast Charge с выходом более 100 Вт. Также поддерживается обычный протокол Fast Charge. Текущая мощность отображается на экране.

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев, а через специальный переходник она совместима с множеством светоформирующих инструментов с байонетом Bowens.

Светодиодная матрица изготовлена по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.

Также источник света поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы. Кроме того, ZHIYUN X100 имеет музыкальный режим MUSIC MODE; который позволяет автоматически регулировать освещение в соответствии с ритмом музыки для создания особой атмосферы.

Комплектация