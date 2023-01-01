Описание

Легкий и мощный источник G200 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G200, имея мощность 200 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G200 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 300 Вт. При весе 1 кг он представляет собой идеальное решение для эффективной организации съемочного процесса.

Технология СОВ и особая система охлаждения

Источник света G200 изготовлен по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Инновационный дизайн G200 обеспечивает супермощный свет и удобное управление. Источник света вынесен в отдельный корпус, который соединяется с контроллером специальным кабелем. Управление параметрами освещения осуществляется легко и просто. Используя всего два регулятора, можно быстро и плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6500К. Индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта съемки.

Новая система охлаждения для СОВ-света G200 и контроллера организована на сочетании запатентованной системы охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™, вентилятора FOC и радиатора, в результате источник света Molus G200 обеспечивает свет профессионального качества и подходит для съемки в студии или на съемочной площадке.

G200 позволяет реализовать различные съемочные сценарии в ходе прямых трансляций, при съемке интервью, портретов, коммерческой рекламы, телевизионных съемок. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника, помогает точно выбрать угол наклона светильника, а при использовании специального отверстия можно закрепить зонт. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Источник света поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы. Кроме того, ZHIYUN G200 имеет музыкальный режим MUSIC MODE; который позволяет автоматически регулировать освещение в соответствии с ритмом музыки для создания особой атмосферы.

Основные особенности ZHIYUN MOLUS G200:

Постоянная выходная мощность на уровне 200 Вт. Специальная функция позволяет перевести источник в режим MAX Extreme, который обеспечивает выходную мощность 300 Вт.

Освещенность 9460 люкс на пике (без рефлектора), 61500 люкс со стандартным рефлектором ZHIYUN (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 6500 К и яркостью 100%.)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K.

Возможность удаленного управления по Bluetooth.

Инновационный дизайн: источник света и контроллер в разнесенных корпусах.

Три режима работы для быстрой настройки освещения. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Комплектация