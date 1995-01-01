Осветитель Zhiyun Molus G200, светодиодный, 200/300 Вт, 2700-6500К
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Описание
Легкий и мощный источник G200 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G200, имея мощность 200 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G200 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 300 Вт. При весе 1 кг он представляет собой идеальное решение для эффективной организации съемочного процесса.
Технология СОВ и особая система охлаждения
Источник света G200 изготовлен по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.
- Постоянная выходная мощность на уровне 200 Вт. Специальная функция позволяет перевести источник в режим MAX Extreme, который обеспечивает выходную мощность 300 Вт.
- Освещенность 9460 люкс на пике (без рефлектора), 61500 люкс со стандартным рефлектором ZHIYUN (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 6500 К и яркостью 100%.)
- Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K.
- Возможность удаленного управления по Bluetooth.
- Инновационный дизайн: источник света и контроллер в разнесенных корпусах.
- Три режима работы для быстрой настройки освещения. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.
Комплектация
- Источник света Zhiyun MOLUS G200
- Стандартный рефлектор ZHIYUN Reflector (Bowens Mount)
- Сетевой адаптер питания (контроллер) для G200 с кабелем
- Краткая инструкция
- Сумка для хранения и переноски
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