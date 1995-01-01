Рассеиватель Zhiyun JX01473 для Molus G60 и X100, силиконовый
Код товара : УТ-00074539
Артикул : JX01473
2 990 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Zhiyun JX01473 – белый силиконовый рассеиватель в виде полусферы, устанавливающийся на мини-рефлектор (Zhiyun Mini Reflector), который входит в базовую комплектацию осветительных приборов Molus G60 и Molus X100. Значительно увеличивает рассеивание света, смягчает светотеневой рисунок. Благодаря мягкому материалу рассеиватель легко складывается при транспортировке, а также не боится ударов.
Обратите внимание: рефлектор не входит в комплект.
Вес с упаковкой: 50 г
Размеры упаковки: 10 х 10 х 6 см
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