Рассеиватель Zhiyun JX01473 для Molus G60 и X100, силиконовый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074539 Артикул : JX01473

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Zhiyun JX01473 – белый силиконовый рассеиватель в виде полусферы, устанавливающийся на мини-рефлектор (Zhiyun Mini Reflector), который входит в базовую комплектацию осветительных приборов Molus G60 и Molus X100. Значительно увеличивает рассеивание света, смягчает светотеневой рисунок. Благодаря мягкому материалу рассеиватель легко складывается при транспортировке, а также не боится ударов. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Zhiyun JX01473 – белый силиконовый рассеиватель в виде полусферы, устанавливающийся на мини-рефлектор (Zhiyun Mini Reflector), который входит в базовую комплектацию осветительных приборов Molus G60 и Molus X100. Значительно увеличивает рассеивание света, смягчает светотеневой рисунок. Благодаря мягкому материалу рассеиватель легко складывается при транспортировке, а также не боится ударов. Обратите внимание: рефлектор не входит в комплект. Вес с упаковкой: 50 г

Размеры упаковки: 10 х 10 х 6 см

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