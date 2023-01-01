Описание

​Основные особенности

Освещенность 2376 люкс на пике (без рефлектора)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700К до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 60 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки (CRI 96, TLCI 97)

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Обладая весом всего 300 г и размерами кубика Рубика, G60 переворачивает представления о COB-источниках света, предоставляя качественно новые возможности организации освещения без громоздких и тяжелых прожекторов.

MOLUS G60 обеспечивает превосходное качество света в режиме CCT (цветовая коррелированная температура) от 2700K до 6500K, а яркость можно легко отрегулировать с помощью специальной рукоятки. Индекс цветопередачи CRI ≥96 и индекс согласованности телевизионного света TLCI ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Для дополнительного удобства G60 можно запитывать с помощью фирменного адаптера питания постоянного тока, или через разъем USB Type-C по протоколу PD (Power Delivery) 100 Вт.

*Протокол PD Fast Charge поддерживает максимальную потребляемую мощность 100 Вт и минимальную 18 Вт. Также поддерживается протокол Fast Charge. Текущая мощность отображается на экране. Максимальная выходная мощность по свету составляет 60 Вт.

Светодиодная матрица изготовлена по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.

MOLUS G60 снабжен режимом работы Live Mode. В этом режиме работы источники света включаются сразу после подключения их к сети. Также источник света поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы.

Благодаря этим новым легким и мощным источникам света, которыми способен управлять один человек, ZHIYUN переворачивает представления о громоздких, сложных кинематографических осветительных приборах, для работы с которыми требуется отдельная команда.

Комплектация