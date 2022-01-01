ZHIYUN расширяет границы возможного для эффективного освещения. Fiveray M40 – карманный светодиодный осветитель мощностью 40 Вт. Он подойдет создателям контента, которым нужно компактное и мощное решение для съемок. M40 — это простое, инновационное и удобное решение в компактном корпусе.

Установленная в M40 система охлаждения DynaVort Cooling System™ содержит теплоотводы особой формы и автоматическое управление вентиляторами. Технология DynaVort повышает эффективность охлаждения благодаря интеллектуальному управлению воздушным потоком.

176 светодиодных чипов (88 холодных + 88 теплых) создают невероятно яркий световой поток без стробоскопического эффекта при любой цветовой температуре. Высокая точность цветопередачи CRI ≥ 96, TLCI ≥ 97 позволяет точно передавать оттенки кожи без ухода в красные, зеленые или желтые тона.

Управление очень простое, осуществляется с помощью 2 дисков на баковой панели: один отвечает за яркость, второй за цветовую температуру. Поворотное крепление M40 может использоваться и просто как подпорка для размещения под углом на ровной поверхности, и как штативный адаптер. Два крепежных отверстия размером 1/4" позволяют монтировать M40 на штативы, стойки, клетки и другие держатели.

Индикатор с четырьмя светодиодами отображает уровень заряда двух встроенных батарей типа 18650. Емкости аккумулятора хватает на 29 минут при максимальной яркости или на 1 час 37 минут при мощности 10 Вт (стандартная мощность светодиодных панелей такого размера). M40 поддерживает технологию быстрой зарядки USB PD для быстрой зарядки устройства, также возможно постоянное питание от сетевого адаптера с USB выходом (макс. мощность зарядки: 15 Вт).