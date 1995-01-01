Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, а также осветительных приборов, представляет новый светодиодный источник света Fiveray M40 SE.

В Zhiyun считают, что освещение — это больше, чем просто инструмент, это мазок кисти, который рисует историю. M40 SE — это больше, чем продукт, это сплав художественного выражения и технических инноваций, созданный для того, чтобы дать фотографам и видеографам творческую свободу. Он подходит для самых разных сценариев, включая съемку автопортретов, ночную портретную фотосъемку, предметную съемку на столе, обзоры магазинов и персональные прямые трансляции. Удовлетворит все ваши творческие потребности в портативном освещении.

Повышенная эффективность благодаря массиву линз

Каждый из 84 светодиодов нового источника света оснащен индивидуальной линзой, что повышает светоотдачу примерно в 5 раз по сравнению с предыдущим поколением источников света. Таким образом создается четкое яркое круглое световое пятно с более равномерным и концентрированным освещением.

Технология охлаждения DynaVort Mark II

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.

Полноценный карманный источник света мощностью 40 Вт

Zhiyun Fiveray M40 SE весит всего 250 г без насадок, он такой же легкий, как смартфон. Компактный корпус позволяет легко управлять источником света одной рукой. M40 SE удобно помещается в кармане Этот легкий и портативный источник света идеально подходит для съемок в различных местах.

Непревзойденная яркость, мощное охлаждение

Максимальная освещенность достигает 17 100 люкс Источник света легко справляется со сложными условиями освещения – например, контровое освещение и ночные сцены.

* Протестировано в лабораторных условиях на расстоянии 0 5 м. Цветовая температура 5500 К, яркость 100%, источник света без насадок.

Совместим с двумя видами рассеивателей

Совместим как с жесткими, так и с мягкими силиконовыми рассеивателями для равномерного рассеянного мягкого света. Идеально подходит для различных задач создания мягкого освещения, таких, как портретная и предметная фотография.

* В комплектацию Combo входит жесткий рассеиватель и силиконовый рассеиватель.

Широкий диапазон цветовой температуры. Точная цветопередача.

Поддерживает регулировку цветовой температуры от 2700 K до 8500 K, с индексом цветопередачи CRI 95 и TLCI 97 для точной цветопередачи. Превосходно передает тонкие оттенки кожи и позволяет подстроить свет к различным условиям окружающего освещения.

Длительное время работы от батареи

Источник света оснащен двумя встроенными батареями 18650 Обеспечивает до 180 минут работы при повседневном использовании в условиях недостаточного освещения и до 44 минут при максимальной яркости. Поддерживает непрерывную работу во время зарядки, удовлетворяя потребности в длительной съемке.

Основные особенности ZHIYUN FIVERAY M40 SE:

Освещенность 4260 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700К до 8500К и постоянная пиковая выходная мощность без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

До 44 минут работы от одного заряда батареи при 100% яркости

Комплектация FIVERAY M40 SE Combo:

Источник света Zhiyun FIVERAY M40 SE

Кабель USB-C

Жесткий рассеиватель

Силиконовый рассеиватель

Шаровая голова для крепления на камеру

Характеристики