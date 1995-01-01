Определяя по-новому визуальное творчество, инженеры Zhiyun превратили профессиональный источник света из длинной «палочки» в компактную «точку», оснащенную светоформирующими инструментами и модульной системой их крепления. Прикоснитесь к инновации, испытайте ее в деле. Серия ZHIYUN FIVERAY M20C Combo создана для того, чтобы поднять качество визуального повествования на новый впечатляющий уровень.

Технология охлаждения DynaVort MARK II

В источниках света Zhiyun M20 / M20C используется эксклюзивная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™ MARK II, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу.

Небольшие размеры и вес

Этот источник света имеет размеры не больше блокнота, но при этом обладает мощностью 20 Вт и высокой эффективностью. За его изящным дизайном скрывается целый мир творческого потенциала, который поможет каждому снимку и видеоклипу стать потрясающими

Красивый спектр

В источнике света ZHIYUN FIVERAY M20C Combo уменьшено мерцание и расширен выбор цветовой температуры. Функция сохранения настроек позволяет быстро вернуться к выбранным настройкам освещения. Компоновка чипов высокой плотности создает качественный RGB световой поток. При помощи М20С Combo можно в буквальном смысле рисовать светом.

Аксессуары для создания разнообразного освещения

Создавайте свет кинематографического качества с первоклассными светоформирующими инструментами. Двухсторонний кронштейн-клетка с креплениями «холодный башмак» позволяет присоединять рассеиватели, сотовые решетки, 4-лепестковые шторки или создавать их комбинации для рассеянного, сфокусированного или специального освещения. А благодаря возможности комбинации элементов организовать свет кинематографического качества еще никогда не было так просто.

Освещение становится вечеринкой

Источники света Zhiyun M20 / M20C снабжены 10 творческими режимами освещения, музыкальным режимом работы, возможностью синхронно настраивать цветовую температуру. Источник света Zhiyun M20C снабжен 6 дополнительными RGB-сценариями и 7 вариациями «яркость -цвет» в музыкальном режиме.

* 6 дополнительных RGB-сценариев доступно только для источника света М20С.

Целая команда светотехников в одном приложении

Поддерживающий технологию Bluetooth, которая когда-то использовалась только в профессиональном освещении, этот карманный источник света также может стать частью творческой экосистемы. Объединяйте несколько устройств в группу для увеличения освещенности сцены или синхронизируйте их с помощью специального приложения для дистанционного управления.

* Дистанционное управление через приложение доступно только для источника света М20С.

Основные особенности:

Освещенность 1950 люкс на пике

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2500 до 10000K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 20 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 94, и TLCI, достигающим 96

Двухсторонний кронштейн клетка с креплениями «холодный башмак», рассеиватель, сотовые решетки, 4 лепестковые шторки в составе комплектов Combo

RGB и HIS-режимы работы, управление через приложение по Bluetooth

Музыкальный режим, 10 световых эффектов

М20С способен работать 40 минут при максимальной мощности 20 Вт, питаясь только от встроенных батарей. Источник света совместим с зарядными устройствами, поддерживающими протокол PD. Он может заряжаться и работать одновременно.

Комплектация: