Линзовый рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector концентрирует свет в одном направлении, что позволяет увеличить освещенность выбранной области до 5 раз (в зависимости от расстояния, по сравнению с открытой лампой). По эффекту напоминает насадки с линзой Френеля, но здесь применяется более сложная оптика. Незаменимая насадка для осветителей Zhiyun серии X в ситуациях, когда осветительный прибор требуется расположить на значительном расстоянии, чтобы он не попадал в кадр.

Рефлектор очень компактный и легкий: толщина корпуса всего 26 мм, а вес – 99 г, поэтому он отлично сочетается с такими же компактными осветительными приборами Zhiyun. Благодаря мощным магнитам поверх рефлектора можно быстро установить шторки Zhiyun Mini 4-LeafBarn Doors, которые обеспечат более точный контроль за рассеиванием света.

Совместимые осветители: