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Линзовый рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount

  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
  • EX1H34 Mini Lens Reflector, ZY Mount
Код товара:УТ-00087932
Артикул:C000650G1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Линзовый рефлектор Zhiyun EX1H34 Mini Lens Reflector концентрирует свет в одном направлении, что позволяет увеличить освещенность выбранной области до 5 раз (в зависимости от расстояния, по сравнению с открытой лампой). По эффекту напоминает насадки с линзой Френеля, но здесь применяется более сложная оптика. Незаменимая насадка для осветителей Zhiyun серии X в ситуациях, когда осветительный прибор требуется расположить на значительном расстоянии, чтобы он не попадал в кадр.

Рефлектор очень компактный и легкий: толщина корпуса всего 26 мм, а вес – 99 г, поэтому он отлично сочетается с такими же компактными осветительными приборами Zhiyun. Благодаря мощным магнитам поверх рефлектора можно быстро установить шторки Zhiyun Mini 4-LeafBarn Doors, которые обеспечат более точный контроль за рассеиванием света.

Совместимые осветители:

  • Zhiyun X100, X100 RGB
  • Zhiyun X60, X60 RGB
  • Zhiyun G60
  • CINEPEER CX100 Bi-Color, CX50, CX50 RGB
  • другие модели с креплением ZY Mount