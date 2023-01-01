Рассеиватель Zhiyun EX1H15 для Fiveray M40, силиконовый
Код товара : УТ-00071798
Артикул : C000593G2
1 490 ₽
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Описание
Оригинальный силиконовый рассеиватель для осветителя Zhiyun Fiveray M40. Дополнительно смягчает световой поток, делает неразличимыми отдельные светодиоды на панели осветителя (что может быть важно при съемке глянцевых поверхностей).