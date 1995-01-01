Купольный рефлектор со съемным силиконовым рассеивателем Zhiyun Dome Reflector. Подходит для осветителей с байонетом ZY-Mount: Zhiyun Molus G60 и Molus X100. При использовании без рассеивателя рефлектор создает жесткий узконаправленный свет, что позволяет установить его на достаточно большом расстоянии от снимаемого объекта или получить жесткий, контрастный рисунок с глубокими тенями при установке вблизи. С рассеивателем обеспечивает очень мягкий, заполняющий световой поток. Внутренняя поверхность рефлектора гладкая и полностью зеркальная, что сводит к минимуму потери света, а также обеспечивает большую равномерность светового пятна по сравнению со стандартным мини-рефлектором.