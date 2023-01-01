Стабилизатор Zhiyun Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
Код товара : УТ-00041571
Артикул : C020017INT
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
8.700
Описание
Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность!
В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
Сверхмощные моторы. Совместимость с кинокамерами.
Crane 3S – это не просто апгрейд заслуженного Crane 3 LAB, а его полная реконструкция. В стабилизатор установлены новые сверхмощные моторы, способные стабилизировать приведенную нагрузку до 6.5 кг*.
* обратитесь к таблице совместимости камер и объективов для проверки совместимости
Удлиненное плечо оси крена для камер большого размера
Для связок «камера-объектив» большого размера плечо оси крена стабилизатора можно удлинить, присоединив планку расширения плеча. Для связок «камера-объектив» меньшего размера эту планку можно снять, сделав стабилизатор более компактным.
Модульная конструкция для универсальности применения
Стабилизатор оборудован съемной верхней рукояткой, которая может быть двух видов: рукоятка TransMount EasySling Handle, обеспечивающая компактность стабилизатора, и рукоятка SmartSling Handle, оборудованная панелью управления и OLED-дисплеем.
Совместим с большим ассортиментом съемочного оборудования
Корпус стабилизатора оборудован большим количеством резьбовых отверстий для крепления широкого набора оборудования – моторизированной тележки, операторского крана, тросового подвеса, видеообвеса Easyrig и других необходимых элементов киносъемочного процесса.
Меньше люфтов – больше безопасности
Crane 3S стал еще надежнее удерживать технику – обновленный механизм фиксаторов плеч не позволит им «уехать». Модульная конструкция стабилизатора сочетается с двойными фиксаторами быстросъемной площадки для техники.
Увеличенное время автономной работы благодаря технологии PowerPlus
Crane 3S обладает разъемом для внешнего питания (25.2 В постоянного тока). Батарейный блок питания TransMount PowerPlus Battery Pack вмещает 6 батарей типа 18650 и обеспечивает увеличенное время работы стабилизатора*, а также может выступать источником питания для других Ваших устройств.
* При питании от установленных в корпус батарей стабилизатор Crane 3S способен работать до 12 часов, а при питании от блока TransMount PowerPlus Battery Pack время работы увеличится до 18 ч.
Больше пространства для визирования
Плечо оси крена стабилизатора наклонено под углом 55 градусов и оставляет больше пространства для визирования по ЖК-дисплею, а также для установки оборудования большего размера.
Улучшенная реализация приводов фокусировки и зумирования
Для улучшения качества работы с кинооборудованием список совместимых связок «камера-объектив» расширен. Ручная фокусировка и изменение фокусного расстояния могут производиться одновременно при помощи колеса фокусировки на корпусе стабилизатора и колеса на верхней рукоятке SmartSling Handle.*
* Изменение фокусного расстояния производится при помощи верхней рукоятки SmartSling Handle, которая не входит в комплект поставки стабилизатора Crane 3S-E.
Система управления ViaTouch 2.0
Система ViaTouch 2.0 позволяет объединить в одну систему работы смартфон, камеру и стабилизатор. Настройками работы камеры и стабилизатора можно управлять в режиме реального времени.
Технологии Smart Follow Focus и SyncMotion позволяют полностью контролировать настройки камеры на сенсорном экране.*
* Для реализации этого сценария управления необходимо приложение ZY Play и передатчик изображения TransMount Image Transmission Transmitter
Чем стабилизатор Crane 3S отличается от Crane 3 LAB?
|
Crane 3 LAB
|
Crane 3S
|
Совместимое оборудование
|
Зеркальные и беззеркальные камеры стандартных размеров
|
Зеркальные и беззеркальные камеры увеличенных размеров
|
Вес
|
1.8 кг без штатива и батарей
|
2.5 кг без штатива и батарей
|
Габариты
|
205 х 366 х 331 мм
|
346 х 98 х 344 мм
|
Беспроводная передача изображения
|
Встроенная
|
Внешняя
|
Разъем для внешнего питания
|
Нет
|
Есть
|
Интерактивная система управления
|
ViaTouch
|
ViaTouch 2.0
|
Количество разъемов для аксессуаров
|
3
|
9
|
Механизм блокировки плечей
|
Защелка
|
Свободный механизм
|
Тип верхней рукоятки
|
Несъемная
|
Съемная
|
Время работы от одного заряда батарей
|
7.5 ч
|
12 ч (18ч при использовании внешнего батарейного блока)
Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Crane 3S
|Crane 3S
|Crane 3S-E
|Crane 3S PRO
|Стабилизатор
|Х
|Х
|Х
|Рукоятка SmartSling
|Х
|Х
|Рукоятка EasySling
|Х
|Х
|Быстросъемная площадка камеры
|Х
|Х
|Х
|Подставка под корпус камеры
|Х
|Х
|Х
|Штатив
|Х
|Х
|Х
|Упор для объектива
|Х
|Х
|Х
|Удлинительная планка плеча
|Х
|Х
|Х
|Держатель смартфона TransMount
|Х
|Батарейный блок TransMount PowerPlus Battery Pack
|Х
|Передатчик TransMount Image Transmission Transmitter
|Х
|Привод фоллоу-фокуса Max
|Х
|Привод фоллоу-фокуса Lite
|Х
|Комплект видеокабелей HDMI
|Х
|Х
|Х
|Кабель зарядки USB-C
|Х
|Х
|Х
|Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB)
|Х
|Х
|Х
|Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB)
|Х
|Х
|Х
|Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C)
|Х
|Х
|Х
|Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI)
|Х
|Х
|Х
|Чехол для кабелей
|Х
|Х
|Х
|Кейс для хранения
|Х
|Х
|Х
|Зарядное устройство
|Х
|Х
|Х
|3 аккумулятора типа 18650 (емкость 2600 мА*ч)
|Х
|Х
|Х