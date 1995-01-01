Осветитель Zhiyun CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
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Описание
Очень компактный источник света Zhiyun CINEPEER M25 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности (25 Вт), тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт.
Встроенный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает 30 мин работы при 100% яркости (25 Вт). Также доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery) через разъем USB-C. При весе всего 232 г источник света легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы.
Характеристики
- Тип света: светодиодная панель, 112 светодиодов
- Мощность: 25 Вт
- Освещенность: 3360 люкс на 0.5 м при 4300К
- Цветовая температура: 2700К ~ 6200К
- Индекс CRI: 96+
- Индекс TLCI: 97+
- Регулировка мощности: 0-100%, плавная
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 30 мин. работы на максимальной мощности, полная зарядка за 1 ч. 20 мин.
- Работа от сети: от USB PD сетевого адаптера или внешнего аккумулятора (не входят в комплект)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"-20
- Вес: 232 г
- Размеры: 13.3 х 7.8 х 2.3 см
- Дата анонса: 2024 г
- Комплектация: осветитель, силиконовый рассеиватель, USB Type C кабель, документация
- Страна производства: Китай