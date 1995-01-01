Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Zhiyun CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт

  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
  • CINEPEER CM25, 2700-6200К, 25 Вт
Код товара:УТ-00079906
Артикул:C040040G1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Очень компактный источник света Zhiyun CINEPEER M25 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности (25 Вт), тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт.

Встроенный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает 30 мин работы при 100% яркости (25 Вт). Также доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery) через разъем USB-C. При весе всего 232 г источник света легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы.

Всего на панели осветителя располагается 112 светодиодов: 56 «холодного» и 56 «теплого» света. Плавная регулировка яркости и цветовой температуры осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров, расположенных на боковой панели, при этом отсутствует эффект стробирования. Высокое качество цветопередачи (CRI 96+, TLCI 97+) означает, что даже такие сложные оттенки как тона кожи передаются без искажений. 4 небольших светодиодных индикатора на задней панели сообщают уровень заряда батареи и сигнализируют о неисправности (при их возникновении). Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый силиконовый диффузор.

Характеристики

  • Тип света: светодиодная панель, 112 светодиодов
  • Мощность: 25 Вт
  • Освещенность: 3360 люкс на 0.5 м при 4300К
  • Цветовая температура: 2700К ~ 6200К
  • Индекс CRI: 96+
  • Индекс TLCI: 97+
  • Регулировка мощности: 0-100%, плавная
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 30 мин. работы на максимальной мощности, полная зарядка за 1 ч. 20 мин.
  • Работа от сети: от USB PD сетевого адаптера или внешнего аккумулятора (не входят в комплект)
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Тип крепления: штативное гнездо 1/4"-20
  • Вес: 232 г
  • Размеры: 13.3 х 7.8 х 2.3 см
  • Дата анонса: 2024 г
  • Комплектация: осветитель, силиконовый рассеиватель, USB Type C кабель, документация
  • Страна производства: Китай