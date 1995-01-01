Очень компактный источник света Zhiyun CINEPEER M25 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности (25 Вт), тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт.

Встроенный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает 30 мин работы при 100% яркости (25 Вт). Также доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery) через разъем USB-C. При весе всего 232 г источник света легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы.

Всего на панели осветителя располагается 112 светодиодов: 56 «холодного» и 56 «теплого» света. Плавная регулировка яркости и цветовой температуры осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров, расположенных на боковой панели, при этом отсутствует эффект стробирования. Высокое качество цветопередачи (CRI 96+, TLCI 97+) означает, что даже такие сложные оттенки как тона кожи передаются без искажений. 4 небольших светодиодных индикатора на задней панели сообщают уровень заряда батареи и сигнализируют о неисправности (при их возникновении). Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый силиконовый диффузор.