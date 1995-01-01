Компактный источник света CINEPEER CM15 обладает мощностью 15 Вт, плавно регулируемой цветовой температурой, цветным RGB режимом с 12 спецэффектами и возможностью дистанционного управления по Bluetooth. За его изящным дизайном скрывается целый мир творческого потенциала, который поможет каждому снимку и видеоклипу стать потрясающими.

В осветителе Zhiyun CINEPEER CM15 существенно уменьшено мерцание (стробирование) и расширен выбор цветовой температуры. Функция сохранения настроек позволяет быстро вернуться к выбранным настройкам освещения. Компоновка высокой плотности создает качественный RGB световой поток. При помощи CM15 можно в буквальном смысле рисовать светом. Он снабжен 12 творческими режимами освещения (фотовспышки, молния, свеча, фейерверк, полицейская машина и так далее, с регулируемой яркостью и скоростью мерцания) и 6 дополнительными RGB-сценариями. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый силиконовый диффузор.

Создавайте свет кинематографического качества с первоклассными светоформирующими инструментами. Двухсторонний кронштейн-клетка (приобретается отдельно) с креплениями «холодный башмак» позволяет присоединять рассеиватели, сотовые решетки, 4-лепестковые шторки (все перечисленные аксессуары также приобретаются отдельно) или создавать их комбинации для рассеянного или сфокусированного освещения.

Управление осуществляется с помощью 2 рукояток и небольшого OLED дисплея, расположенных на задней панели. С помощью Bluetooth и мобильного приложения этот карманный источник света может стать частью большой творческой экосистемы. Объединяйте несколько устройств в группы для одновременного управления несколькими источниками сразу.

Прибор работает от встроенного аккумулятора 2600 мАч, который обеспечивает до 35 минут работы при максимальной мощности. Также возможно внешнее питание от USB PD сетевого адаптера или универсального внешнего аккумулятора. Благодаря активному охлаждению (встроенный вентилятор) устройство не перегревается даже при высоких температурах воздуха (вплоть до 40° С).

Характеристики

Тип света: светодиодная панель, 80 светодиодов

светодиодная панель, 80 светодиодов Мощность: 15 Вт

15 Вт Освещенность: 1280 лк на 0.5 м при 4300К

1280 лк на 0.5 м при 4300К Цветовая температура: 2500К ~ 10 000К

2500К ~ 10 000К Индекс CRI: 94

94 Индекс TLCI: 96

96 Регулировка мощности: 0-100%, плавная

0-100%, плавная Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение

по Bluetooth через мобильное приложение Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2600 мАч, около 35 мин. работы на максимальной мощности, зарядка по USB за 1.5 часа

встроенный аккумулятор 2600 мАч, около 35 мин. работы на максимальной мощности, зарядка по USB за 1.5 часа Работа от сети: от USB PD сетевого адаптера или внешнего аккумулятора (не входят в комплект)

от USB PD сетевого адаптера или внешнего аккумулятора (не входят в комплект) Система охлаждения: активная (вентилятор)

активная (вентилятор) Тип крепления: штативное гнездо 1/4"-20

штативное гнездо 1/4"-20 Температура эксплуатации: от -10° до 40° С

от -10° до 40° С Вес: 141 г

141 г Размеры: 78 х 78 х 35.7 мм

78 х 78 х 35.7 мм Дата анонса: 2024 г

2024 г Комплектация: осветитель, силиконовый рассеиватель, кабель USB-C, документация

осветитель, силиконовый рассеиватель, кабель USB-C, документация Страна производства: Китай

Обратите внимание: крепление на камеру продается отдельно!