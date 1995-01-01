CINEPEER CF100 от ZHIYUN — это источник света в форм-факторе «жезл», сочетающий мощность, портативность и возможность работы в цветных режимах (RGB). От более дорогого осветителя CINEPEER C100 он отличается меньшей яркостью, в особенности в цветных режимах, а также менее емким аккумулятором, отсутствием дистанционного управления по Bluetooth и меньшим количеством доступных аксессуаров.

Регулируемая цветовая температура белого (CCT) позволяет легко и быстро согласовать характер освещения с другими источниками света на локации, естественными и искусственными. CF100 предлагает 6 творческих эффектов освещения, которые помогают легко создать атмосферу, когда приходит вдохновение.

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает около 31 мин. работы при 100% яркости (100 Вт), также доступна быстрая зарядка через USB-C порт (USB PD 100 Вт) или при помощи сетевого адаптера питания 120 Вт (продается отдельно).

Управление осуществляется с помощью диска, 4 кнопок и небольшого монохромного экрана.

CF100 можно установить на стандартный штатив или студийную стойку (гнездо 1/4"-20).

Характеристики