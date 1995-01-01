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Осветитель Zhiyun CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт

  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
  • CINEPEER CF100, 2700-6500К, RGB, 100 Вт
Код товара:УТ-00079903
Артикул:C040065G3*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

CINEPEER CF100 от ZHIYUN — это источник света в форм-факторе «жезл», сочетающий мощность, портативность и возможность работы в цветных режимах (RGB). От более дорогого осветителя CINEPEER C100 он отличается меньшей яркостью, в особенности в цветных режимах, а также менее емким аккумулятором, отсутствием дистанционного управления по Bluetooth и меньшим количеством доступных аксессуаров.

Регулируемая цветовая температура белого (CCT) позволяет легко и быстро согласовать характер освещения с другими источниками света на локации, естественными и искусственными. CF100 предлагает 6 творческих эффектов освещения, которые помогают легко создать атмосферу, когда приходит вдохновение.

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея обеспечивает около 31 мин. работы при 100% яркости (100 Вт), также доступна быстрая зарядка через USB-C порт (USB PD 100 Вт) или при помощи сетевого адаптера питания 120 Вт (продается отдельно).

Управление осуществляется с помощью диска, 4 кнопок и небольшого монохромного экрана.

CF100 можно установить на стандартный штатив или студийную стойку (гнездо 1/4"-20).

Характеристики

  • Тип света: узкий светодиодный осветитель (жезл)
  • Мощность: 100 Вт
  • Освещенность: 2610 лк на 1 м при 4300К, в RGB режиме, на 1 м: красный: 55.2 лк, зеленый: 143 лк, синий: 23.8 лк
  • Цветовая температура: 2700K ~ 6500K
  • Индекс CRI: 96
  • Индекс TLCI: 98
  • Регулировка мощности: 0-100%, плавная
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2600 мАч, около 31 мин. работы при максимальной мощности, зарядка за 3 ч.
  • Работа от сети: постоянное питание через USB-C PD 100 Вт или от сетевого адаптера 24В 5А (продается отдельно)
  • Система охлаждения: активное (вентиляторы)
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20
  • Температура эксплуатации: от -10° до 40° С
  • Вес: 945 г (только осветитель)
  • Размеры: 50.2 х 4.6 х 4.7 см
  • Дата анонса: 2024 г
  • Комплектация: осветитель, USB-C кабель, документация
  • Страна производства: Китай