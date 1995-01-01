CINEPEER C100 от ZHIYUN — это профессиональный источник света в форм-факторе «жезл», сочетающий мощность, портативность и возможность работы в цветных режимах (RGB). C100 также предлагает 6 творческих цветных спецэффектов и еще 12 эффектов в режиме «белого» света (CCT), которые помогают легко создать особую атмосферу для творческих видео и коммерческих проектов. Изменяемая цветовая температура белого позволяет легко и быстро согласовать характер освещения с другими источниками света на локации, естественными и искусственными.

Активное охлаждение и поддержка быстрой зарядки

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея высокой емкости обеспечивает до 54 мин. работы при 100% яркости (100 Вт), также доступна быстрая зарядка через USB-C порт (USB PD 100 Вт) или при помощи сетевого адаптера питания 120 Вт (доступен в составе комплекта С100 Combo).

Целая команда светотехников в одном приложении

Благодаря поддержке связи по Bluetooth этот источник света также может стать частью большой экосистемы. Объединяйте несколько устройств (одной или разных моделей Zhiyun) в одну группу с помощью специального приложения для дистанционного управления ZY Vega для удобства освещения больших локаций.

C100 можно установить на стандартный штатив или студийную стойку (2 гнезда 1/4"), а также закрепить через специальный держатель-зажим ZHIYUN или даже объединить в массив типа прямоугольной световой панели из 4 источников (приобретается отдельно).

Характеристики