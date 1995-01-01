Осветитель Zhiyun CINEPEER C100, 2700-6500K, RGB, 100 Вт
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Описание
CINEPEER C100 от ZHIYUN — это профессиональный источник света в форм-факторе «жезл», сочетающий мощность, портативность и возможность работы в цветных режимах (RGB). C100 также предлагает 6 творческих цветных спецэффектов и еще 12 эффектов в режиме «белого» света (CCT), которые помогают легко создать особую атмосферу для творческих видео и коммерческих проектов. Изменяемая цветовая температура белого позволяет легко и быстро согласовать характер освещения с другими источниками света на локации, естественными и искусственными.
Активное охлаждение и поддержка быстрой зарядки
Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение источника света, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея высокой емкости обеспечивает до 54 мин. работы при 100% яркости (100 Вт), также доступна быстрая зарядка через USB-C порт (USB PD 100 Вт) или при помощи сетевого адаптера питания 120 Вт (доступен в составе комплекта С100 Combo).
Целая команда светотехников в одном приложении
Благодаря поддержке связи по Bluetooth этот источник света также может стать частью большой экосистемы. Объединяйте несколько устройств (одной или разных моделей Zhiyun) в одну группу с помощью специального приложения для дистанционного управления ZY Vega для удобства освещения больших локаций.
C100 можно установить на стандартный штатив или студийную стойку (2 гнезда 1/4"), а также закрепить через специальный держатель-зажим ZHIYUN или даже объединить в массив типа прямоугольной световой панели из 4 источников (приобретается отдельно).
Характеристики
- Тип света: узкий светодиодный осветитель (жезл)
- Мощность: 100 Вт
- Освещенность: 3870 лк на 1 м при 4300К, в RGB режиме, на 1 м: красный: 815 лк, зеленый: 1750 лк, синий: 564 лк
- Цветовая температура: 2700K ~ 6500K
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 98
- Регулировка мощности: 0-100%, плавная
- Дистанционное управление: по Bluetooth через приложение ZY Vega
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 4500 мАч, около 54 мин. работы при максимальной мощности, зарядка за 3 ч. 22 мин.
- Работа от сети: постоянное питание через USB-C PD 100 Вт или от сетевого адаптера 24В 5А (входит в комплектацию Combo)
- Система охлаждения: активное (вентиляторы)
- Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 с торцов корпуса
- Температура эксплуатации: от -10° до 40° С
- Вес: 1337 г (только осветитель)
- Размеры: 36.1 х 5.9 х 7.3 см
- Дата анонса: 2024 г
- Комплектация: осветитель, шторки, рассеиватель, сумка, документация
- Страна производства: Китай