Софтбокс Zhiyun 65D «китайский шар», Bowens
Код товара : УТ-00074540
Артикул : C000602G1
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого и равномерно распространяющегося света. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Он хорошо подходит в качестве единственного источника света, для имитации освещения от уличных фонарей или домашних люстр, а также отлично справляется с ролью вспомогательного заполняющего света.
Благодаря использованию байонета Bowens данный софтбокс совместим с широким диапазоном импульсного и постоянного света, как производства Zhiyun, так и других брендов (Zhiyun Molus G60 и Molus X100 можно использовать через адаптер Bowens, продается отдельно). Он очень быстро собирается и разбирается, а для безопасной транспортировки в комплекте идет чехол с уплотненными стенками, которые защищают софтбокс от ударов.
- Диаметр в разложенном виде: 65 см
- Размеры в сложенном виде: 83 х 18.5 х 18.5 см
- Размеры упаковки: 85 х 38 х 38 см
- Вес нетто: 1.75 кг