Описание

Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого и равномерно распространяющегося света. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Он хорошо подходит в качестве единственного источника света, для имитации освещения от уличных фонарей или домашних люстр, а также отлично справляется с ролью вспомогательного заполняющего света.

Благодаря использованию байонета Bowens данный софтбокс совместим с широким диапазоном импульсного и постоянного света, как производства Zhiyun, так и других брендов (Zhiyun Molus G60 и Molus X100 можно использовать через адаптер Bowens, продается отдельно). Он очень быстро собирается и разбирается, а для безопасной транспортировки в комплекте идет чехол с уплотненными стенками, которые защищают софтбокс от ударов.