Описание

Быстрораскладной параболический софтбокс Zhiyun 60D обеспечивает мягкий рассеянный свет с плавными тональными переходами светового рисунка: свет многократно отражается внутри от 2 белых тканевых рассеивателей и серебристой внутренней поверхности. В результате обеспечивается равномерное заполнение светом всего софтбокса, без «горячего пятна» по центру. Zhiyun 60D хорошо подходит для портретной и предметной съемки, видеозаписи интервью и других сюжетов. Софтбокс быстро готовится к съемке и также быстро собирается в чехол, что особенно актуально для выездной съемки вне пределов студии. Каркас на 16 спицах из стекловолокна обеспечивает форму лицевой поверхности, максимально близкую к кругу, что создает приятные, естественные блики в глазах вашей модели и на других глянцевых поверхностях.

Металлическое адаптерное кольцо с байонетом Bowens S является встроенным, несъемным. Данное байонетное крепление является самым распространенным среди производителей импульсного и постоянного света, поэтому вы легко сможете использовать данный софтбокс не только с осветителями Zhiyun, но и со световыми приборами других брендов.

В комплекте с софтбоксом идут тканевые соты, которые надеваются на него с помощью «липучек» (велкро). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света для создания более контрастного светотеневого рисунка (при необходимости). Также в комплект входит плотный тканевый чехол с ремнем для переноски.