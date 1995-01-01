Фоторамка ZEP ZF2646, рождественская "VOSS" 10х15 см
Код товара:УТ-00079677
Артикул:ZF2646
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна - достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала, задник прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности.
- Тематика: Рождество, Новый год
- Страна производитель: Италия