Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 80 плотных страниц проложены калькой. Строгий классический дизайн хорошо подойдет для семейных фотографий. Твердая обложка обтянута искусственной кожей, книжный переплет обеспечивает надежное крепление страниц.

Традиционные альбомы – лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат – всегда уникален и интересен для просмотра.