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Фотоальбом ZEP MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото

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Код товара: УТ-00078853 Артикул: MV4640 Код товара: УТ-00078853 Артикул: MV4640 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Пластик Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термоспайка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Пластик Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термоспайка Описание Фотоальбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка и страницы выполнены из пластика, обложка усилена картонной основой с нейтральным рисунком разных цветов (в ассортименте). Пластиковые листы с прозрачными пластиковыми карманами для фотографий. Переплет - термоспайка. Видео Наш обзор

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