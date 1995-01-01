Фотоальбом ZEP MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
Код товара:УТ-00078853
Артикул:MV4640
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий40 фото
Материал обложкиПластик
Материал страницПластик
ТематикаПутешествие
Количество листов / страниц20 / 40
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермоспайка
Описание
Фотоальбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка и страницы выполнены из пластика, обложка усилена картонной основой с нейтральным рисунком разных цветов (в ассортименте). Пластиковые листы с прозрачными пластиковыми карманами для фотографий. Переплет - термоспайка.