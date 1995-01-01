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Фотоальбом ZEP MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото

  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
  • MV4640 VIAGGIO, 10x15 см, 40 фото
Код товара:УТ-00078853
Артикул:MV4640

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка и страницы выполнены из пластика, обложка усилена картонной основой с нейтральным рисунком разных цветов (в ассортименте). Пластиковые листы с прозрачными пластиковыми карманами для фотографий. Переплет - термоспайка.