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Фотоальбом ZEP Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)

  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
  • Epoca 24х32 см, 30 листов, цвета ассорти (EP243230)
Код товара:УТ-00091688
Артикул:EP243230

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ZEP Epoca – это традиционный (классический) фотоальбом, в который нужно вклеивать фотографии. Обложка альбома выполнена из картона, белые страницы – из плотной бумаги со вставками из пергамина, которые предотвращают слипание соседних страниц между собой. Переплет книжный. Благодаря большому размеру альбома сюда помещаются даже фотографии 20х30 см или листы А4, не говоря уже о форматах поменьше. В ассортименте 6 стилей оформления обложки.

Изящный, элегантный дизайн в современном итальянском стиле.

Преимуществом традиционных альбомов является свобода их оформления: вы можете располагать фотографии любого формата под любым углом, добавлять подписи, украшать страницы различными стикерами, вырезками и так далее. Существует отдельный вид творчества – скрапбукинг, – который позволяет создавать из альбомов уникальные памятные произведения искусства. Да, это занимает немало времени, но результат стоит того.

Характеристики

  • Размер альбома: 33 х 25.5 х 3.5 см
  • Размер страницы: 32 х 24 см
  • Количество листов / страниц: 30 / 60 (с двух сторон)
  • Крепление фотографий: клейкие уголки, стикеры, фотоклей
  • Крепление страниц: переплет
  • Материал обложки / страниц: картон / бумага
  • Вес (с коробкой): 800