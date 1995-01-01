ZEP Epoca – это традиционный (классический) фотоальбом, в который нужно вклеивать фотографии. Обложка альбома выполнена из картона, белые страницы – из плотной бумаги со вставками из пергамина, которые предотвращают слипание соседних страниц между собой. Переплет книжный. Благодаря большому размеру альбома сюда помещаются даже фотографии 20х30 см или листы А4, не говоря уже о форматах поменьше. В ассортименте 6 стилей оформления обложки.

Изящный, элегантный дизайн в современном итальянском стиле.

Преимуществом традиционных альбомов является свобода их оформления: вы можете располагать фотографии любого формата под любым углом, добавлять подписи, украшать страницы различными стикерами, вырезками и так далее. Существует отдельный вид творчества – скрапбукинг, – который позволяет создавать из альбомов уникальные памятные произведения искусства. Да, это занимает немало времени, но результат стоит того.

Характеристики