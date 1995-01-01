Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Металлический багет серебристого цвета с тиснением, частично матовый, частично глянцевый. Подложка из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.
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