Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Металлический багет серебристого цвета с тиснением, частично матовый, частично глянцевый. Подложка из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.