Фоторамка ZEP 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
Код товара : УТ-00063502
Артикул : B14846
2 090 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Металлический багет серебристого цвета с тиснением, частично матовый, частично глянцевый. Подложка из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.