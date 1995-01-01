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Фоторамка ZEP 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая

  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
  • 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая
Код товара:УТ-00063502
Артикул:B14846

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Металлический багет серебристого цвета с тиснением, частично матовый, частично глянцевый. Подложка из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.