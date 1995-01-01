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Фоторамка ZEP 10x15 см Cornice Amalfi, металл, серебристая

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Код товара: УТ-00063502 Артикул: B14846 Код товара: УТ-00063502 Артикул: B14846 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Металлический багет серебристого цвета с тиснением, частично матовый, частично глянцевый. Подложка из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде. Видео Наш обзор

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