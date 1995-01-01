Фоторамка ZEP серии Imperia выполнена из пластика. З-х цветная: натуральный, белый и серый цвет с винтажным эффектом. Имеет рельефный профиль. Размещение настольное и настенное. Формат: 3 фото 10х15 см.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.