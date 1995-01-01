Мультирамка ZEP Imperia FF1816, 3 фото 10x15 см
Код товара:УТ-00084134
Артикул:FF1816
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый, Серый, Светло-коричневый
Количество фотографий3 фото
Описание
Фоторамка ZEP серии Imperia выполнена из пластика. З-х цветная: натуральный, белый и серый цвет с винтажным эффектом. Имеет рельефный профиль. Размещение настольное и настенное. Формат: 3 фото 10х15 см.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.